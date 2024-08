Се ожени со 20 години помлада дадилка! Настана општ хаос – бруталната реакција на неговиот син го запали интернетот 

0 SHARES Сподели Твитни

Тинејџер брутално ја критикувал својата дадилка дека имала афера со неговиот татко, кој е 20 години постар од неа.Кристл, која има 32 години, се заљубила во својот шеф Бен, и покрај 20-годишната разлика во годините , откако прифатила работа да се грижи за куќата и децата додека тој оди на работа, пишува Дејли СтарРаботите не одеа мазноРаботите не тргнаа на рамномерно, бидејќи на почетокот го нарече својот сега сопруг „непристојно“. Всушност, таа тврди дека барала друга работа пред да почнат да се забавуваат.– Еден ден дојдов со шминка и фризура, а тој не можеше да престане да ме гледа. Мислам дека тогаш се заљуби во мене – изјави Крајстл. Со текот на времето, таа возвратила на чувствата откако го видела Бен како си игра со нејзиниот тригодишен син. View this post on Instagram A post shared by Krystle Kayture (@krystlekayture)– Мислам дека тоа ми помогна да се заљубам, бидејќи тој беше толку добар татко. Нашата разлика во години е 20 години и моето семејство и пријателите мислеа дека сум луда – изјавила таа. Бен и Кристал на крајот се венчаа во декември 2022 година.Нејзиниот посинок е скептиченСинот на Бен, Сал, остана скептичен во врска со бракот. Зборувајќи за Love Don’t Judge, тој рече:– Кога првпат дознав дека татко ми и Крајстл се во врска, дефинитивно бев изненаден. Дали тоа би бил мојот прв избор? Веројатно не… Разликата во години привлекува големо внимание. Таа сака внимание – изјави Сал. View this post on Instagram A post shared by Krystle Kayture (@krystlekayture)Директните коментари на Сал предизвикаа стотици коментари, а многумина го изразија своето негодување за Крајстл.„Ми се допаѓа што Сал ја гледа врската онаква каква што е и не се плаши да ја каже“, напиша една личност. – Секогаш е смешно, но малку тажно кога децата имаат повеќе совест од родителите – додека четвртиот напиша.Кристл вели дека ги игнорира грдите наводи дека ја спонзорира бидејќи тие не се точни.– Добиваме многу критики на социјалните мрежи. ТикТок е дефинитивно најлошиот.. Го игнорираме затоа што ја знаеме вистината… На крајот на краиштата, овие луѓе не ни знаат – заклучи таа.

