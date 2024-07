Се омажила за Шумахер на 14 години: Дали Кора знаела дека нејзиниот сопруг е геј и како реагирала?

0 SHARES Сподели Твитни

Ралф Шумахер призна дека е геј, а многумина не знаат дека бил 14 години во брак со Кора Шумахер со која има син.Поранешниот Формула 1 возач и миленик на навивачите Ралф Шумахер објави дека е геј преку објава на социјалните мрежи. Братот на Михаел Шумахер, ја сподели веста на Инстаграм со објава на која тој и друг маж заедно го гледаат зајдисонцето.Многумина му честитаа на среќниот пар, поддржувајќи го неговото „излегување од плакарот“. View this post on Instagram A post shared by Ralf Schumacher (@ralfschumacher_rsc)Ралф има 49 години и беше во брак со Кора Шумахер 14 години. Двојката се разведе во 2015 година.Еве сè што треба да знаете за поранешната сопруга на Ралф Шумахер, Кора:Кора Шумахер, родена како Кора Бринкман, беше во брак со Ралф 14 години, од 2001 до 2015 година. Двојката останува блиска, а Ралф неодамна и честиташе на Кора за нејзиниот влез во реалното шоу во Германија во јануари оваа година.Се верува дека Кора била свесна за емотивниот статус на нејзиниот поранешен сопруг и дека најверојатно неговата сексуална ориентација била причината за нивниот развод.Која е Кора Шумахер?Таа е германска актерка, модел, тркачки возач и телевизиска водителка , најпозната по појавувањето во германските забавни телевизиски програми.Таа е ќерка на сопственикот на бензинската пумпа Герд Бринкман. По завршувањето на училиштето, таа продолжи да студира како специјалист за комуникации, а во исто време работеше и како модел.Таа ќе продолжи да се појавува на насловната страница на германското издание на GK, пред да се сврти кон трките. Кора денес има 47 години и е на платформата за возрасни Онли фанс.Тркачка кариераВо 2004 година , под влијание на нејзиниот сопруг во тоа време, Кора влезе во светот на трките.Дебитирајќи во 2004 година како дел од познатиот тим Мини Челинџ во Германија, таа се квалификуваше како 22. од 24 учесници за нејзината прва трка. Оттаму, таа продолжи да ги изненадува луѓето, откако потпиша за SEAT Leon Supercopa во 2006 година заедно со Кристина Сурер, во договор што ја направи најплатената жена тркач во светот во тоа време.За време на нејзината тркачка кариера таа беше многу успешна.Во Дубаи победила во класата А2, а две години подоцна направила пауза и се појавила во танцова емисија.Во 2015 година, таа раскина со Ралф, а потоа повторно се врати на трките, за да го заврши натпреварувањето во 2018 година.Кора и Ралф го добија синот Дејвид за време на нивниот брак, кој е роден на 23 октомври 2001 година и моментално има 22 години и исто така се трка.

