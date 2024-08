Се породила на 13, а станала баба на 36! Многумина велат дека си го уништила животот, еве како ги замолчи

0 SHARES Сподели Твитни

Мишел Далтон стана мајка на само 13 години, а сега е баба на 36. Многумина го осудија таквиот начин на живот.Американката Мишел Далтон стана мајка на 13 години, а сега е баба на 36. Таа истакна дека мислат дека таа и нејзината ќерка се сестри и додаде дека понекогаш се чувствуваат така, со оглед на тоа што пораснале заедно. На TikTok, Мишел откри дека нејзината ќерка, која сега има 23 години, има свои деца и тие се толку блиски што дури и делат гардероба.Млада мајка и бабаНе ѝ било секогаш лесно, особено по породувањето, кога се соочила со бројни осудувачки коментари за рано доаѓање во улогата на нејзината мајка. Таа вели дека многу луѓе и рекле дека нема да успее и дека треба да ја даде ќерката на посвојување.– Сè уште треба да им ги кревам вилиците на луѓето од подот кога ќе дознаат дека таа е моја ќерка – рече таа. @micheledalton_ Being a Milenial Grandma…The BEST CHAPTER. #grandma #youngmom #teenmom #mimi #grandgirls #younggrandma #parent #millennial #miltok #teenpregnancy #grandparents ♬ original sound – Michele ☀️ Мишел објаснила и како нејзините сестри станале тетки пред да станат тинејџери, а четирите деца ги одгледала сама, без помош од родителите.– За се што правиш во животот, некој ќе те суди. Да не го чував своето дете на 13 години, сега немаше да имам исполнет и среќен живот со мојата 23-годишна сопруга и нејзините две бебиња – нагласи таа во продолжението на својата приказна.Храброста на Мишел ги воодушеви луѓетоОбјавите на Мишел во ТикТок, кои брзо станаа вирални, ги следеа многу жени со слични искуства, а многумина ја пофалија нејзината храброст и издржливост. @micheledalton_ I had her when I was 13, OF COURSE. #teenmom #youngmom #ofcoursetrend #ofcourse #pregnantat12 #momat13 #teenparents #agegap #milenial #2000 #80sbaby @Alecia Weaver #mygirl ♬ original sound – Michele ☀️ – Ми се допаѓа колку сте блиски! Првпат се породив на 18 години како бруцош на факултет и тоа беше најдоброто нешто што ми се случило, додаде еден корисник на TikTok, на што друг додаде:– Мајка ми ме роди на 16 години и луѓето секогаш мислеа дека е моја сестра. Пораснавме заедно. Мајка ми направи многу грешки, но гледајќи наназад, многу ја почитувам – стои во коментарот.

