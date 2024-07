Се појави видео со Трамп снимен одзади, пред да биде застрелан: Со овој потег избегна сигурна смрт, погледнете го видеото

0 SHARES Сподели Твитни

Припадниците на Тајната служба брзо излегоа на бината и со своите тела го заштитија Трамп, по што ја напуштија истата.Доналд Трамп вчера одржуваше предизборен митинг во Пенсилванија, а потоа се слушнаа истрели. Еден од присутните успеал да го сними Трамп одзади, каде јасно се гледа дека со еден случаен потег избегнал сигурна смрт.Имено, како што можете да видите на споменатата снимка, додека претседателскиот кандидат зборувал, се слушнал истрел, потоа погледнал наоколу, механички погледнал лево-десно, со што избегнал уште еден истрел!За речиси една милисекунда се фатил за уво и ја видел крвта, а потоа клекнал и се заштитил од истрелите!Припадниците на Тајната служба брзо излегоа на бината и со своите тела го заштитија Трамп, по што ја напуштија сцената, а насобраната толпа го исвиркуваше напаѓачот, а потоа извикуваше „САД, САД, САД“.Пукањето на Доналд Трамп се случи во саботата попладне на митинг во Батлер, Пенсилванија. Вооружениот напаѓач испукал повеќе истрели од „подигната положба“ надвор од собирот пред да биде убиен од тајната служба, соопшти агенцијата. Полициски извори велат дека напаѓачот бил на покривот на зградата. Видео снимката покажува како Трамп брзо го води обезбедувањето со крв на лицето.Посетителите на митингот ги опишаа последиците како „пандемониум“, со општа конфузија. Некои првично мислеа дека звуците се огномет, додека други опишаа дека виделе луѓе погодени од огнено оружје.Тајната служба соопшти дека инцидентот резултирал со убиен најмалку еден член од публиката, а две лица тешко повредени.New angle of the attempted Trump assassınation shows how he turned his head at just the right moment. What do you think, did God have a hand over Trump today? pic.twitter.com/bn8Q7fweUH— Amit Shah (Parody) (@Motabhai012) July 14, 2024Портпаролот рече дека Трамп е „добро“, а Тајната служба потврди дека е безбеден. Поранешниот претседател на социјалните мрежи објави дека бил погоден со куршум во „горниот дел од десното уво“.Сега се вклучени повеќе федерални агенции, со ФБИ на местото на настанот. Органите на редот го истражуваат пукањето како можен обид за атентат.Претседателот Џо Бајден разговараше со Трамп по пукањето. Бајден претходно рече дека е благодарен дека Трамп е безбеден. Тој го осуди пукањето и повика на единство на земјата, велејќи: „Во Америка нема место за вакво насилство“. Бајден се враќа рано во Белата куќа од Делавер за да продолжи да информира за пукањето.

