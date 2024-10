Се шири ново застрашувачко видео на P Diddy

0 SHARES Сподели Твитни

Ново застрашувачко видео на Пи Диди стана вирално на социјалните мрежи.Видеото е снимено на една од неговите неславни забави, а на него се гледа како раперот се шегува со британскиот диџеј кој останал без свест.Во видеото, раперот се пофали дека го заспива диџејот Џејмс Форд, член на Simian Mobile Disco, за време на неговата забава во Лондон во раните 2000-ти.„За сите оние во Лондон кои не знаат што се случува кога белец ќе дојде на забавата на Пи. Ова му се случи на белецот.Рече Диди и ја сврет камерата накај креветот.“А тоа е Џејмс од Simian Mobile Disc! Диџеите не треба да се онесвестуваат. Но, тие доаѓаат на една од моите забави и ова се случува”, изјави тогаш Диди.Извор близок до Диди претходно изјави за ТМЗ дека тврдењата на раперот во видеото „не биле погрдни“.„Луѓето постојано објавуваат стари видеа за да одговараат на одреден негативен наратив и се е извадено од контекст“, вели изворот.A disturbing resurfaced video shows Sean ‘Diddy’ Combs mocking an unconscious British DJ at one of his infamous parties.The rapper is seen bragging about putting DJ James Ford, of the Simian Mobile Disco duo, to sleep at a house party in London in the early 2000s. pic.twitter.com/N5v61HREF0— MassiVeMaC (@SchengenStory) October 8, 2024

