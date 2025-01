Синот на Трамп ја обвини Украина за пожарот во Лос Анџелес: Пожарникарите донираа куп материјали за Киев (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Доналд Трамп Јуниор, најстариот син на новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп, ги коментираше огромните пожари кои беснеат во областа на Лос Анџелес во последните денови.– О, погледнете, се разбира, пожарникарите од Лос Анџелес донираа еден куп од своите залихи на Украина – напиша синот на Трамп на социјалната мрежа Х.

Oh look of course The LA fire department donated a bunch of their supplies to Ukraine https://t.co/1XVA15f6oI— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 8, 2025

Во 2022 година, противпожарната служба на округот Лос Анџелес испрати авион полн со залихи како што се чизми, црева, авиони, панцири и лекови во Украина, каде службите за итни случаи се под закана од руските напади.Началникот на пожарникарите во округот Лос Анџелес, Ентони Мароне, вчера пријавил дека му недостасуваат пожарникари и побарал помош од соседните окрузи.Во округот Лос Анџелес има 9.000 пожарникари, што сè уште не е доволно за справување со сите пожари во регионот – призна Мароне за Лос Анџелес Тајмс.Продолжување на долгогодишниот спор за стопанисување со шумитеФокс њуз објави дека пожарникарите не можеле да ги задржат пожарите што беснееја претходно оваа недела поради силните ветрови, екстремно сувото време, недостатокот на видливост и застарените системи за вода во регионот.Доналд Трамп Постариот вчера го нападна гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, нарекувајќи го „ѓубриња“ и шумските пожари „речиси апокалиптични“ во објавата на Truth Social.Тој ги критикуваше државните правила кои ги штитат загрозените видови, истакнувајќи дека тие ја ограничуваат количината на вода што стигнува до Јужна Калифорнија.Ова е само продолжение на долготрајната пресметка што Трамп ја имаше со водечките демократи од Калифорнија околу процесот на управување со шумите и плановите за сузбивање пожари.

