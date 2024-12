Сириските бунтовници ја преземаат контролата врз градот Хама – снимката покажува како силите на Асад бегаат (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Сириските бунтовници ја презедоа контролата врз градот Хама, што е голема победа во еднонеделната офанзива на Блицкриг во северна Сирија, нанесувајќи му голем удар на претседателот Башар ал Асад и неговите руски и ирански сојузници.По години заглавени на замрзнатите линии на фронтот, бунтовниците брзо напредуваа на бојното поле од која било страна, откако бунтот против Асад се претвори во граѓанска војна пред 13 години. Заземањето на Хама им дава контрола над стратешкиот централен град кој претходно не успеаја да го освојат.Сириската армија соопшти дека се репозиционира надвор од градот „за да ги зачува животите на цивилите и да ги избегне урбаните борби“ по, како што рече, тешките судири.Бунтовниците рекоа дека се подготвуваат да маршираат на југ кон Хомс, клучен град кој е врска меѓу главниот град Дамаск и северот на земјата, пишува Ројтерс.

❗️ BREAKING: Syrian Rebels Claim They Have Begun Entering Hama — ReutersReports indicate that intense overnight clashes occurred with the Syrian army and Iranian-backed militia units, supported by Russian airstrikes.Hama is located roughly one-third of the way between Aleppo… pic.twitter.com/0lL4i2qOhy— NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2024

Телевизијата Ал Џезира објави снимка од бунтовниците во Хама, од кои некои ги пречекуваа цивилите во близина на кружен тек, додека други се возат во воени возила и мотори.Бунтовниците минатата недела го зазедоа главниот северен град Алепо и оттогаш напредуваа на југ од нивната енклава во северозападна Сирија. Борбите се концентрирани во селата околу Хама веќе два дена, но откако бунтовниците влегоа во градот, битката заврши за неколку часа.Падот на Хама ќе испрати шокови низ Дамаск, кој стравува од продолжување на маршот на бунтовниците кон југ.Падот на контролата на сириската влада на север е јасен доказ за промената на рамнотежата на силите откако либанската група Хезболах, главен столб на силите на Асад на бојното поле, претрпе катастрофални загуби во војната со Израел.Асад многу се потпираше на руската и иранската помош за време на најинтензивните години од конфликтот, што му помогна да заземе голем дел од територијата и големите градови пред да замрзнат линиите на фронтот во 2020 година .

Пронајдете не на следниве мрежи: