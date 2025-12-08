Сирија ја одбележува првата годишнина од соборувањето на Асад

Сирија денеска ја одбележува првата годишнина од соборувањето на диктаторот Башар ал-Асад, додека разединетата земја се соочува со нестабилност и потреба од обнова по повеќе години конфликт.

Официјалната прослава е закажана на централниот плоштад Омејад во Дамаск, каде славениците се собираат веќе неколку дена, како и во други делови од земјата. Се очекуваат и воени паради.

Асад побегна од Сирија во Русија пред една година кога бунтовниците предводени од новиот претседател Ахмед ал-Шара го зазедоа Дамаск и ставија крај на неговото владеење, по повеќе од 13 години откако избувна војната од востанието против Асад.

Шара ја одбележа годишнината со утринска молитва во џамијата Омејад во Дамаск, јавува државната новинска агенција САНА. Тој бил облечен во воена облека слична на онаа што ја носел за време на победничката бунтовничка кампања предводена од неговата исламистичка група Хајат Тахрир ал-Шам, јави агенцијата.

Шара вети дека ќе изгради праведна и силна Сирија.

„Од север до југ и од исток до запад, ако даде Господ, повторно ќе изградиме силна Сирија со структура што одговара на нејзината сегашност и минато“, рече тој, според САНА.

Недоверба на малцинствата

Шара, поранешен командант на Ал Каеда, воведе големи промени кои ги преобликуваа надворешнополитичките врски на Сирија. Тој воспостави односи со Соединетите Американски Држави, доби поддршка од Турција и арапските земји од Персискиот Залив и се оддалечи од сојузниците на Асад, Иран и Русија. Тешките санкции на Западот се главно укинати.

Шара вети дека ќе ја замени бруталната полициска држава на Асад со инклузивен и праведен поредок.

Меѓутоа, стотици луѓе се убиени во секташко насилство, што доведе до нови раселувања и поттикна недоверба кај малцинските народи кон владата на Шара додека таа се обидува да ја донесе цела Сирија под контрола на Дамаск.

Курдската администрација која управува со североистокот ги забрани собирите и другите настани поради безбедносни причини, наведувајќи ја засилената активност на „терористичките ќелии“ кои сакаат да ја злоупотребат пригодата. Сепак, на Сиријците им ја честиташе годишнината.

Курдската администрација се стреми да ја зачува својата регионална самоуправа, додека Друзите, припадници на малцинска секта произлезена од исламот, бараат независност во јужната провинција Свеида откако таму стотици луѓе беа убиени во јули во судири со владините сили.

Уште четири години транзиција

Шара на учесниците на форумот во Катар за време на викендот им рече дека „Сирија денес живее во своите најдобри времиња“ и покрај насилството, и вети дека оние што се одговорни за него ќе одговараат.

Тој рече дека транзицискиот период со него на чело ќе трае уште четири години за да се создадат институции, закони и нов устав, за кој граѓаните ќе гласаат, а потоа ќе бидат распишани и избори.

Шара има широки овластувања врз основа на привремениот устав усвоен во март. Властите организираа индиректни избори за формирање на парламент во октомври. Но, според уставот, Шара допрва треба да избере една третина од неговите 210 пратеници.

Семејството Асад, кое припаѓа на сириското малцинство Алавити, владееше со Сирија 54 години.

Во војната во Сирија загинаа стотици илјади луѓе, а милиони се раселени од 2011 година, поради што пет милиони луѓе избегаа во соседните земји.

Агенцијата за бегалци на Обединетите нации денеска соопшти дека околу 1,2 милиони бегалци, покрај 1,9 милиони луѓе раселени во земјата, се вратиле во татковината откако Асад беше соборен, но дека намалувањето на хуманитарната помош би можело да ги одврати другите од враќање.

Гувернерот на сириската централна банка, говорејќи на конференцијата NEXT на Ројтерс минатата недела, рече дека враќањето на околу 1,5 милиони бегалци помага за раст на економијата.

Канцеларијата на ОН за координација на хуманитарни прашања (ОЦХА) тврди дека хуманитарните потреби низ Сирија се акутни и дека на околу 16,5 милиони луѓе им е потребна помош.