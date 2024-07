Сите ја чекаат да се соблече на Олимпијада! За се е виновна скриената тетоважа /ВИДЕО/

0 SHARES Сподели Твитни

Натпреварите во пливање на Олимписките игри започнаа и сите со нетрпение ќе ја чекаат дисциплината делфин во женска конкуренција. Причината е убавата Луана Алонсо.Луана Алонсо има само 20 години, а веќе ја истакна кандидатурата за една од најубавите спортистки на Олимписките игри во Париз.Таа е од Парагвај, а имаше можност да дебитира на Олимпијадата пред три години во Токио, кога се натпреваруваше на 100 метри делфин. View this post on Instagram A post shared by Luana Alonso (@luanalonsom)Таа не постигна значаен резултат, но повторно се пласираше на Игрите и сите со внимание ќе ги следат нејзините настапи и поради нејзината убавина и поради тетоважите на телото.Погледнете и сами како изгледа Луана. View this post on Instagram A post shared by Luana Alonso (@luanalonsom)Парагвај на социјалната мрежа Инстаграм нормално го следат над 200.000 луѓе, а нема сомнеж дека оваа бројка ќе биде уште поголема кога ќе завршат Игрите во Париз. View this post on Instagram A post shared by Luana Alonso (@luanalonsom)

