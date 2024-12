Слики кои покажуваат што пронашле Сиријците и како ги „ограбувале“ палатите на Асад во Дамаск, Сирија (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Сиријците ги „ограбија“ резиденциите на Башар ал Асад во Дамаск, откако тој побегна.А сликите покажаа бунтовници и цивили кои ги посетуваат териториите на неговите поранешни домови и гледаат како соборениот диктатор живеел луксузен живот.

People are pictured inside of Syrian President Bashar Assad’s presidential palace in Damascus, Syria, Sunday, Dec. 8, 2024. https://t.co/eBn22g7LIY pic.twitter.com/3NvdO4a9OB— Voice of America (@VOANews) December 8, 2024

🔴Bashar al-Assad’s palace in #Damascus◾️Everything was thought of, including fortified escape tunnels.#Syria pic.twitter.com/QO4oOZR8qX— Ülküm Gözde Gündoğdu (@Ulkumgozde) December 8, 2024

Беа видени деца како трчаат околу претседателската палата на Асад Ал Рауда, додека некои излегоа носејќи мебел.Во палатата дури е забележан и вооружен маж како носи пушка.

Bashar-al Assad’s private fleet of cars at the abandoned presidential palace in #Damascus. Discernible among them a few Toyota Land Cruisers, a Ferrari F50, a Ferrari F430, a Lamborghini LM002, a Lamborghini Diablo SV, an Aston Martin, numerous Lexus.pic.twitter.com/WnAPT5SdAa — Daphne Tolis (@daphnetoli) December 8, 2024

Video posted to social media shows people inside Bashar al-Assad's presidential palace in Damascus on Sunday, after rebel forces in Syria overtook the capital and declared victory against Assad's regime. Read more for latest: https://t.co/sHVeAgYt9z pic.twitter.com/an8ivLGskV — ABC News (@ABC) December 8, 2024

Се вели дека во кујната била пронајдена и тетратка која покажува мени „за дамата“ и „готвачот“ со белешки за нивните кулинарски преференции, како и рецепти.„Господарска храна: Не сака спанаќ – нема да го готвиме повторно. Утре ќе готвиме лосос или риба Латакија“, пишува во записот во тетратката.

