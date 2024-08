Слон превртел автомобил како да е играчка! Луѓето со неверување гледале што се случува 

0 SHARES Сподели Твитни

Во националниот парк Као Џаи во Тајланд, слон се приближил до паркиран автомобил и го превртел.На видеото се гледаат неколку слонови , како и паркиран автомобил. Она што следеше, неколку секунди подоцна, уште долго ќе го паметат туристите.Еден слон се приближил до паркиран автомобил и го превртел како од шега – прво на страна, а потоа на покрив. Автомобилот беше прилично уништен, а несекојдневната сцена ја снимија зачудени посетители.Див слон го преврте автомобилот на турист паркиран во одморалиштето во националниот парк Као Јаи, пред чуварите на паркот во неделата да го вратат во шумата. Видео од инцидентот беше објавено во понеделник наутро од корисникот на TikTok, Pinunkoi. На него беа прикажани слонови како влегуваат во одморалиштето во Тамбон Мооси, област Пак Чонг во Након Рачасима. Таму биле паркирани две возила – камион и седан на посетителот. Еден од слоновите го нападнал седанот, користејќи го багажникот за да го преврти и нанесувајќи му голема штета на возилото. Камионот се обидувал да се оддалечи кога чуварите на паркот пристигнале да ги контролираат слоновите, кои на крајот се вратиле во шумата. Корисникот на TikTok кој го објави видеото рече дека паркот ја прифатил одговорноста за штетата. Официјален претставник рече дека слонот можеби се чувствувал разигран. Во објавените коментари, луѓето рекоа дека сопственикот можеби оставил храна во автомобилот. Тие рекоа дека имало предупредување објавено во паркот за опасноста гладните слонови да мирисаат на храна оставена во возилата. @bangkokpost.official A wild elephant flipped over a tourist’s car parked at a resort in Khao Yai National Park before being driven back into the forest by park rangers on Sunday. A video of the incident was posted on Monday morning by TikTok user Pinunkoi. It showed elephants walking into the resort grounds in tambon Moosi, Pak Chong district of Nakhon Ratchasima. There were two vehicles parked there – a truck and the visitor’s sedan. One of the elephants attacked the sedan, using its trunk to flip it over and causing severe damage to the vehicle. The truckie was trying to drive away when park rangers arrived to control the elephants, which eventually walked back into the forest. The TikTok user who posted the video said the park had accepted responsibility for the damage. An official said the elephant might have been feeling playful. In posted comments, people said the owner might have left food inside the car. They said there was a warning posted at the park about the danger of hungry elephants smelling food left in vehicles. #elephant #elephants #elephantsoftiktok #accident #KhaoYai #tourists #travel #เขาใหญ่ #ช้างคว่ำรถ #Thailand #car #ช้าง #ช้างไทย ♬ original sound – Bangkok Post Во близина имало паркирано и пикап, кој сопственикот навреме го избркал. Набрзо на местото на инцидентот пристигнале чуварите, а стадото слонови е вратено во природата.Многу корисници на TikTok шпекулираат дека сопственикот на автомобилот можеби оставил храна внатре, а животното ја намирисало.

Пронајдете не на следниве мрежи: