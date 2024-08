Состанокот од Тиндер и го направи животот пекол на актерката

0 SHARES Сподели Твитни

Британско-турската актерка, модел и ѕвезда на реалното шоу „Love Island“, Екин-Су Калчулоглу повикала полиција откако станала жртва на одмаздничка порнографија.Екин-Су рече дека била „трауматизирана“ откако и се заканувале дека ќе објави нејзини интимни фотографии кои му ги праќала на своето поранешно момче.Во интервју за „The Sun“, таа изјави дека нејзиниот мобилен телефон исчезнал додека била на состанок со маж што го запознала на апликацијата Tinder.По состанокот, Екин-Су открила дека во нејзината куќа се појавил маж со сосема нов мобилен.„Требаше да биде знак за предупредување бидејќи мобилниот го немаше во кутијата, но мислев дека ме сака“, откри таа и додаде дека почнала да го користи споменатиот мобилен за повремени разговори со него. View this post on Instagram A post shared by Ekin-Su (@ekinsuofficial)После тоа, на нејзиниот мејл пристигнала нејзината интимна фотографија.„Мислев дека мора да е спам, но прикачија фотографија од мене во долна облека што му ја испратив на бившиот дечко. Се обидов да го игнорирам сето тоа, но тие мејлови продолжија да доаѓаат. Еден дури рече:„Ако не одговориш, ќе испратам мејл на твојот пријател кој го озборуваше зад грб во приватен разговор. Дури пишаа да ме видат како си ја чешам главата и да знаат каде нарачувам ручек. Беше навистина чудно“, се присети таа и додаде дека демначот и се заканувал и со интимни фотографии кои самата ги направила.„Тоа беше всушност одмаздничка порнографија, но полицијата не можеше да стори ништо за тоа“, додаде таа.Екин-Су рече дека се уште е во добри односи со нејзиното поранешно момче, кое предложи да контактираат со полицијата.„Полицијата ме праша дали сум запознала некој нов и дали некој ми дал нешто. Се разбира, тоа беше тој човек. Се чувствував толку глупаво. IP адресата не можеше да се следи, морав да ги избришам сите податоци од телефонот, iCloud и мојот мејл кога отидов на „Love Island“ ме прашаа дали нешто може да излезе или да излезе на површина, но за среќа тогаш ништо не се случи“, рече Ескин-Су.“Бев навистина истрауматизиран. Сега сум многу повнимателен и го исчистив кругот на луѓе со кои се дружам. Морам да се заштитам. Но, во моментов уживам во мојот соло живот. Одев на состаноци и ја користев апликацијата „Раја“, но секогаш само одев од една врска во друга, па сега се обидувам да научам што навистина сакам и што ми треба од партнерот, пред да се смирам со некого“, заклучува таа.

