Спектакл на затворањето на ОИ: Поради него и еден бакнеж мрежите горат

0 SHARES Сподели Твитни

Од синоќа социјалните мрежи како и медиумите не престануваат за спектакуларното затворање на Олимписките игри во Париз.Големото финале во кое главната улога ја имаше Том Круз, со својот настап создаде вистински спектакл. Имено, тој скокнал од покривот на националниот стадион во Франција, каде бил организиран свечен настан.Том Круз скокна од покривот на „Сен Денија“Том Круз се симна од покривот на стадионот „Стад де Франс“, за време на спуштањето на американското знаме и изведувањето на американската химна, а на бината го чекаше гимнастичарката Симон Билес, која му го предаде олимпиското знаме. Потоа го спакувал знамето во задниот дел од мотоциклот со кој се оддалечил од арената.За оваа прилика познатиот актер ја облече својата добро позната кожена јакна Топ Ган, а откако скокна од авионот, во однапред снимена секвенца позираше во неа покрај холивудскиот знак.No mission’s ever been failed when Tom Cruise is involved. 🔥#ClosingCeremony #la28 #missionimpossible #Paris2024 pic.twitter.com/nwGxBVkpnn— Kathy Smith (@kathysmithtv) August 12, 2024Speechless. truly one of a kind. #TomCruise#Olympic2024 pic.twitter.com/ZpXuxdYx7C— Tom Cruise News (@TCNews62) August 11, 2024Колку на легендарниот актер му е лесно да изведува акробации, докажува фактот дека тој „лесно“ правел селфи за време на нив.OHH#Paris2024 #Olympics #TomCruise pic.twitter.com/2YCnWKC8MU— Tom Cruise • fan account (@tomcruisse62) August 11, 2024По бруталниот скок, една обожавателка му пријде на актерот за да го поздрави и да се слика со него, а нивниот незгоден бакнеж, како и сите сегменти од настапот на Том Круз, станаа вирални на социјалните мрежи. Најмногу позитивни коментари има за актерот, кој и во седмата деценија не бега од вакви опасни вештини.How’d that lady almost make out with Tom Cruise on international TV 😂#ClosingCeremony #LA2028 #TomCruise pic.twitter.com/Hrd9fwvzbq— The Specifications (@TheSpecificati1) August 11, 2024„Јас сум без зборови, еден и единствен“, „Човекот е легенда“, „Неверојатно“, се само дел од коментарите на мрежата Х.„Не можам ни да замислам колку Круз плаќа за животно осигурување“, се пошегуваа некои. Tom Cruise con 62 años/ Yo con 25 años. pic.twitter.com/wPKBhJnZZq— Indie 505 (@Indie5051) August 11, 2024“Само ќе кажам дека Том Круз има 62 години. И тоа е тоа”, напишале други. Инаку, на крајот од настапот на актерот симболично беше изгаснат огнот и сите го „почнаа“ патот кон Лос Анџелес, каде за четири години ќе се одржат следните Олимписки игри. На видео врската потоа беше прикажан настап на пејачката од ЛА, Били Ајлиш, раперот Снуп Дог и Ред Хот Чили Пеперс.Овие американски изведувачи беа избрани за оваа пригода поради нивните врски со познатиот град на западниот брег Лос Анџелес, домаќин на Олимпијадата во 2028 година.Имено, поп ѕвездата Били Ајлиш е родена во Лос Анџелес и откри дека тоа ја обликувало неа и нејзината музика, а нејзиниот албум „Happier Than Ever“ е љубовно писмо до нејзиниот роден град. Снуп Дог потекнува од Лонг Бич и е еден од најпознатите рапери и продуценти од западниот брег, додека Red Hot Chilli Peppers потекнува од ЛА во осумдесеттите.Францускиот пејач Исеулт ги затвори Олимписките игри во Париз со спектакуларна изведба на песната My Way.

Пронајдете не на следниве мрежи: