Страшно се исушила! Од познатата пејачка остана само главата – последното видео ги загрижи фановите

Пејачката Кристина Агилера значително ослабе, па нејзиното последно видео стана вирално на социјалните мрежи и ги вознемири нејзините обожаватели.Некои веруваат дека пејачката никогаш не била послаба, а други претпоставуваат дека користела Оземпик и отишла на фејслифтинг, пренесува Daily Mail.Кристина Агилера беше снимена на Barry’s Bootcamp каде што дојде да соработува и да ја прослави 25-годишнината од нејзиниот деби албум со исто име. Пејачката за оваа пригода облече црн, тесен комбинезон и чизми над колена, комбинација која дополнително ја истакна нејзината витка линија.Ozempic is not what a girl wants or what a girl needs pic.twitter.com/UbOLt8JQXl— Aaron 🩵 (@ABeardedHero) September 30, 2024„Оземпик не е она што една девојка го сака или му треба“, напиша еден корисник на Х, користејќи упатување на нејзината песна „Што сака една девојка“. „Дефинитивно Оземпик, се исуши од него“, „Остана само главата“, „Изгледа болна“, „Ова не е нејзината стара тежина. Мислам дека сега е послаба од кога било. Погледнете ги рацете“, напиша некои на Ксу, додека други ја бранеа.– Целата приказна за Кристина Агилера и нејзиното тело е навистина одвратна. Отсекогаш била слаба, како тинејџерка била природно слаба. Ozempic или не, изгледа прекрасно. Оставете ја на мира – бранеше еден навивач.all this talk about christina aguilera and her body is really gross. xtina has always been thin, she was naturally thin as a teenager, her body fluctuated throughout the years as it does when get older, live and have kids. ozempic or not. she looks amazing. leave her alone fuck. pic.twitter.com/2XKBG9MnAs— BRAVO’S PUBLICIST 💋💋💋 (@BravoPublicist) September 30, 2024Инаку, пејачката претходно изјави дека во музичката индустрија била соочена со барања како треба да изгледа.– Кога си тинејџер, имаш сосема поинакво тело отколку кога си во 20-тите. Тогаш луѓето од индустријата ми рекоа: Им се допадна твоето тело и каков си како слаб тинејџер, тоа го бараат – пишува Дејли Мејл дека пејачката признала.

