Таа беше најубавата девојка на светот! Огромен скандал за малку ќе и ја уништи кариерата – еве како изгледа денес

Тилан Блондо (23) на светот му се претстави кога како шестгодишно девојче ја освои титулата најубаво девојче на светот. Нејзината блескава кариера во манекенството започна уште на рана возраст, но скандал сериозно ѝ се закани на патот до ѕвездата.Во 2007 година, светот го запозна Тилан Блондо , тогаш шестгодишно девојче кое беше прогласено за најубаво на светот. Уште тогаш и предвидуваа ѕвездена кариера во светот на манекенството, а денес на 23-годишна возраст продолжува да привлекува внимание.Тилан Блондо денес е многу убава и згодна девојка, иако многумина ја предвидуваа нејзината апсолутна пропаст веднаш штом ќе порасне. Напротив, таа денес е многу баран модел и модел, а соработува со многу познати брендови. Сепак, зад неа се кријат низа контроверзии кои ја следат низ годините. Тилан е ќерка на познатиот фудбалер Патрик Блондо и француската актерка Вероника Лубри, а на модната писта првпат зачекорила кога имала само четири години. Нејзината листа на соработки со најголемите светски брендови е импресивна, но многумина го заборавија скандалот кој се закануваше да и ја загрози кариерата.Како десетгодишен Тилан позираше за насловната страница на француското издание на магазинот „Вог“, што предизвика бура од реакции. Девојката на фотографијата изгледаше многу постаро, со целосна шминка и чевли со високи потпетици, што предизвика осуда во јавноста.They do things differently in French Vogue. Model Thylane Blondeau is 10 years old. Good, bad, or ugly? U make to call pic.twitter.com/6cVi9kle— Eric Van Lustbader (@EVanLustbader) January 15, 2012Нејзиното семејство тогаш се соочило со смртни закани, а главната критика била насочена кон нејзините родители. Мајката Вероника изјавила дека е шокирана од фотографиите, но само затоа што на нејзината 10-годишна ќерка и било дозволено да носи ланче вреден неколку милиони долари.Иако таа полемика е далеку зад неа, интернетот не заборава, а не заборава ниту скандалот што ја следеше „најубавата девојка“ на светот.

