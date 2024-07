Таа беше најубавото бебе на светот! Мајка и се збогати со неа – Сега порасна и никој не верува како изгледа

0 SHARES Сподели Твитни

Ајра Мари Браун (15) се прослави како шестмесечно бебе. Ја маѓепса јавноста со големите сини очи, долгите трепки и полните усни. Меѓутоа, како што растеше девојчето, нејзиниот изглед стана „пообичен“ што доведе до пад на популарноста.Социјалните мрежи им овозможија на многу деца да станат познати и успешни уште од мали нозе. Некои мајки создадоа профили на Инстаграм за своите ќерки кои стекнаа светска слава, овозможувајќи им да заработат и уживаат во популарноста дури и кога биле бебињаАира го освои светот со сини очиЕден од најпознатите примери е приказната за Аира Мери Браун. На само шест месеци, Аира ја плени јавноста со своите големи сини очи, долги трепки и руса коса, што набрзо доведе до нејзината популарност. @canalmatacuriosidade MENINA MAIS BONITA DO MUNDO completa 9 anos e está assim… #historiastocantes#drama#vitoriosos#motivação#arquivomisterioso#historiasemocionantes #casosreais #gravidez #motivacional#casosemocionantes #históriasdevida #guerreirosdavida #superação #gestação #videosemocionantes#noticiasreais #entretenimento #fatoscuriosos #fatosinteressantes #casoverdade #respeitoaoproximo #noticias #dignidade ♬ som original – Mata Curiosidade Нејзината несекојдневна убавина и донесе бројни можности да заработува преку кампањи и реклами. Веќе на четиригодишна возраст, Аира чекореше на модната писта, додека до својот осми роденден снимила четири филма.Најубавото бебе на светотНа нејзините родители таа им стана најубавото бебе на светот, а тие го препознаа нејзиниот потенцијал и учествуваа во разни натпревари за убавина, каде што редовно добиваше награди.Како што растеше, таа сè уште беше убава, но повеќе не се издвојуваше од другите девојки. Нејзината мајка почнала да се шминка, да и купува перики и да ја облекува во гламурозна облека.Тогаш луѓето почнаа масовно да ја критикуваат мајката, која веруваше дека детството на девојчето е украдено поради комерцијални интереси.Денес, на 15-годишна возраст, Аира се обидува да остане присутна во светот на моделството, иако се чини дека нејзината поранешна слава избледе. Наводно, во детството, кога била на врвот на популарноста, заработувала дури 10 милиони долари годишно.Вака денес изгледа Аира Мери Браун View this post on Instagram A post shared by Aira Marie (@airamarie09)

