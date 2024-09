Таа е најубавата актерка на светот, а ова видео сите го гледаат повторно и повторно

0 SHARES Сподели Твитни

Сидни Свини на пошироката јавност и стана позната преку серијата „Еуфорија“, а денес ја носи титулата најпопуларна и најубава актерка во светот.Американската актерка Сидни Свини вчера го прослави својот 27 роденден, а во пресрет на прославата ги воодушеви своите фанови со секси видео кое го погледнале речиси 4 милиони нејзини следбеници.Актерката, која моментално важи за најубавата и најатрактивна жена на светот, уште еднаш ги истакна своите бујни, природни гради кои денес се нејзиниот најголем адут и гордо ги открива, иако еднаш призна дека сака да ги намали.Иако сакаше да ја покаже фризурата, тоа падна во втор план, а јасно е зошто… View this post on Instagram A post shared by Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)„Покрај убавината на лицето, таа има и зачудувачки фигура. Златниот пресек може да се примени и на обликот на градите, анатомијата на половината и односот на задникот со половината. Кога ја анализираме нејзината фигура користејќи овие стапки, таа ги исполнува сите критериуми“, се согласија експертите.Актерката смета дека е повеќе од обична „глупава русокоса со бујни гради“, а сите треба да се потсетиме на една нејзина реченица: „Сечие тело е убаво кога си самоуверен и среќен внатре, тогаш тоа можат да го видат и другите“.

