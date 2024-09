Теа на сцена донесе маж кој се облече како жена: тој е балканска ѕвезда, но во БГ дојде само поради пејачката

0 SHARES Сподели Твитни

Бугарскиот пејач Азис се појави како гостин на концертот на ТеаТаировиќ во белградска арена.Синоќа, 21 септември, Теа Таировиќ го одржа својот прв концерт во белградската арена , каде што ќе пее вечерва, 22 септември.Пејачката цели два часа свиреше хитови, а вистинското изненадување дојде кога на сцената ја донесе една од најголемите регионални ѕвезди, бугарскиот пејач Азис .Азис е обожаван од луѓето во Србија, а музичарот одлетал во Белград само за чај.Тимот на Информер ви пренесува ексклузивни кадри од Арената и моментот кога Азис се искачува на бината, каде тој и Таировиќ ја изведоа дуетската песна „Катастрофа“. View this post on Instagram A post shared by Tea Tairović (@tea_tairovic)

