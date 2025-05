Терористички напад во центарот на Вашингтон! Има мртви, опсадна состојба во главниот град на САД

0 SHARES Сподели Твитни

Двајца вработени во израелската амбасада беа убиени синоќа пред Еврејскиот музеј во центарот на Вашингтон, потврдија американските власти.Според Си-Би-Ес, жртвите – маж и жена – си заминувале од настан во Еврејскиот музеј во Капитал во времето на нападот. Изворите наведуваат дека станува збор за целен напад.Инцидентот се случил во 21:05 часот. по локално време на аголот од Третата и Ф улицата северозападно од Белата куќа, во област од градот каде што се наоѓаат бројни туристички атракции, музеи и владини институции, вклучувајќи го и седиштето на ФБИ.#BREAKING: Two staff members from the Israeli Embassy were shot and killed Wednesday night near the Capital Jewish Museum in Washington, DC, close to the FBI’s field office. Officials are investigating the attack, which Israeli UN envoy Danny Danon condemned as an “anti-Semitic… pic.twitter.com/rfncv4zCQs— Geo View (@theGeoView) May 22, 2025Реакции на американски и израелски претставници– Двајца вработени во израелската амбасада беа бесмислено убиени вечерва во близина на Еврејскиот музеј во Вашингтон. Ве молам молете се за нивните семејства. Ќе го изведеме овој изопачен сторител пред лицето на правдата – изјави американската секретарка за внатрешна безбедност, Кристи Ноем, за мрежата X.Израелскиот амбасадор во Обединетите нации го опиша инцидентот како „развратен чин на антисемитски тероризам“.– Напад врз дипломати и еврејска заедница е црвена линија. Уверени сме дека американските власти ќе преземат решителни мерки против одговорните за ова кривично дело – напиша амбасадорот Дани Данон на мрежата X. Израелската амбасада потврди дека жртвите биле застрелани од блиску додека присуствувале на настан во музејот.– Имаме целосна доверба во локалните и федералните органи за спроведување на законот дека ќе го идентификуваат и уапсат напаѓачот и дека ќе ги заштитат претставниците на Израел и еврејската заедница низ целите САД – изјави портпаролот на амбасадата Тал Наим Коен.Американскиот амбасадор во Израел, Мајк Хакаби, го нарече нападот „ужасен терористички чин“, додавајќи дека „народот на Израел го започнува својот ден утрово со тоа знаење“.Потрагата по напаѓачот е во текНападот предизвика силен полициски одговор, а неколку централни улици во Вашингтон беа затворени. Локалните власти сè уште не ги објавија имињата на жртвите.Според информациите објавени од Си-Би-Ес, полицијата бара маж со брада, облечен во сини фармерки и сино сако.Поради безбедносната закана, блискиот кампус на Универзитетот Џорџтаун беше исто така во блокада.– Кога се обидовме да си заминеме, полицијата и обезбедувањето ни кажаа дека не можеме да ја напуштиме зградата. Тие се уште се таму и не ни дозволуваат да излеземе – рече еден студент кој беше заклучен во зградата повеќе од еден час.Настанот беше организиран од еврејска организацијаДиректорот на Американскиот еврејски комитет, Тед Дојч, потврди дека неговата организација била домаќин на настанот каде што се случил нападот.– Погодени сме од фактот дека пред просторот каде што се одржа нашиот состанок се случи неопислив чин на насилство. Додека чекаме повеќе информации од полицијата за тоа што точно се случило, нашите мисли и сочувство се со повредените и нивните семејства – рече Дојч.Зголемени тензии поради порастот на антисемитизмотДиректорката на музејот, Беатрис Гурвиц, неодамна во интервју за NBC изјави дека еврејските институции низ САД се сè повеќе загрижени за безбедносните закани, особено во атмосфера на растечки антисемитизам.– Еврејските институции низ целиот град и земјата се вознемирени поради застрашувачките инциденти на кои беа изложени, како и поради општата клима на антисемитизам – рече Гурвиц.Како што додаде таа, музејот неодамна доби средства за подобрување на безбедноста, делумно поради поставувањето на нова изложба за ЛГБТ гордоста.– Свесни сме дека ова може да предизвика и одредени закани. Нашата цел е да го одржиме овој простор безбеден и отворен за сите посетители додека ги истражуваме овие приказни – заклучи директорот на музејот.



