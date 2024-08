Тејлор Свифт проговори за заканата од терористички напади во Виена: „Чувствувам страв и голема вина“

0 SHARES Сподели Твитни

Најголемата светска ѕвезда во моментов Тејлор Свифт конечно го прекина молкот од 7 август, откако нејзините три концерти во Виена ненадејно беа откажани поради можен терористички напад и им се обрати на своите фанови.34-годишната пејачка го одржа својот последен од осумте концерти на лондонскиот Вембли во вторникот вечерта, со што беше означен крајот на европската етапа на нејзината турнеја Ерас.Таа сега за прв пат се огласи на социјалните мрежи откако ги откажа сите три концерти во Виена, признавајќи дека инцидентот „ја исполнил со ново чувство на страв“ и „големо чувство на вина“.Во серија фотографии од настапот во Лондон, Тејлор Свифт објасни што и се вртело низ глава по откажаните концерти во Виена.„Официјално го завршивме европскиот дел на „The Eras Tour“. горд сум на мојот тим и колегите што можевме физички да го поттикнеме шоуто, да ја изградиме нашата огромна сцена, да ја срушиме и да создадеме магија со толку малку денови помеѓу закрепнувањето и патувањето тие го посветија своето време, својата енергија на мојата турнеја и вашата експертиза “, напиша Тејлор Свифт. View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)“Одењето на сцената во Лондон беше ролеркостер од емоции. Откажувањето на нашите концерти во Виена беше поразително. Причината за откажувањето ме исполни со ново чувство на страв и огромна вина, бидејќи толку многу луѓе планираа да присуствуваат на овие настани. Но Бев многу благодарна на Австриецот на властите, бидејќи благодарение на нив тагувавме за концерти, а не за животи ме трогна љубовта и единството што ги видов кај моите обожаватели кои се обединија како едно “, го заклучила Тејлор своето отворено писмо.

