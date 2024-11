Тој е жив! Исламски џихад објави видео од заложникот Саша! Заробеникот застанал пред камера, а потоа испратил порака до Израел: „Зголемете ги демонстрациите“ (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Исламски џихад, палестинска група поврзана со Хамас, денеска објави ново видео на кое се гледа човек кој изгледа како заложник, еден од Израелците киднапирани на 7 октомври 2023 година. На видеото се гледа млад човек со брада кој се претставил како Саша Трупанов.

🚨 BREAKING 🚨 Sasha Trupanov is alive!The Islamic Jihad just released a video in which Trupanov speaks about being a hostage for over a year.Trupanov is an Amazon employee. The company never made any public statement about him pic.twitter.com/QHDz06ZFvC— Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) November 13, 2024

Тој ја спомена израелската офанзива во Либан започната во втората половина на септември и израелските воздушни напади врз Иран извршени на крајот на октомври и ги повика Израелците да ги интензивираат своите демонстрации за да ја притиснат владата да направи нешто за да ги ослободи заложниците кои се држат во Газа. Ова е трето видео што групата го објави со Саша Трупанов, 29-годишен државјанин на Русија и Израел, кој беше киднапиран заедно со неговата девојка Сапир Коен во Кибуц Нир Оз со која беше во посета на неговото семејство.Видеото беше објавено неколку дена откако Катар објави дека го прекинува посредувањето меѓу израелските власти и Хамас за постигнување прекин на огнот во Газа и ослободување на заложниците.Сапир Коен, како и мајката и бабата на Саша Трупанов беа ослободени за време на единственото примирје во војната што беше иницирана минатиот октомври по нападот на Хамас врз Израел.Таткото на заложникот, Виталиј Трупанов, беше убиен на 7 октомври.Главното здружение на роднините на заложниците рече дека објавувањето на видеото ја покажува итноста за враќање на заложниците и дека нема повеќе време за губење, бидејќи се зголемуваат ризиците од губење на нивните животи по повеќе од една година во притвор.За време на нападот на командосите на Хамас на 7 октомври 2023 година, 251 лице беа киднапирани од Израел, а вкупно 97 заложници се уште се во Газа, од кои 34 беа прогласени за мртви од војската.

