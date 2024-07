Тој е најзгодниот пензионер на светот: Се лукзузира на јахта од 16 милиони долари, а фотографиите под туш го вжештија интернетот

0 SHARES Сподели Твитни

Дејвид и Викторија Бекам уживаат во својот одмор додека крстарат по брегот на Амалфи со нивната јахта од 16 милиони фунти. Двојката патува низ Италија, пловејќи ги Еолиските Острови пред да се упатат кон Нерано, каде што уживаа во ручекот во познатиот ресторан Ло Скољо.Пред да се упати кон брегот, Дејвид Бекам го искористи сончевото време. Поранешниот фудбалер (49) ја покажа својата мускулеста, тетовирана фигура додека се опушташе пред да оди по скалите и да скокне во водата. По освежувачкото пливање, Дејвид го оправда својот статус на заводник додека се тушираше. View this post on Instagram A post shared by InStyle España (@instylespain)Викторија Бекам повторно привлече со својот препознатлив изглед додека се олади во бел мини фустан пред да се облече во црн макси фустан за ручек.Двојката и група пријатели со глисер излегоа на брегот во ресторан во кој посетуваа со години и кој е популарно место меѓу ѕвездите. Додека се упатија кон копното со помалиот брод, Викторија се сокри од сонцето под голема капа.Нивните деца не беа присутни на ручекот, но Круз (19), Ромео (21) и Харпер (13) им се придружија на почетокот на неделава додека беа на одмор на Сардинија.Откако се вратија на јахтата, Дејвид ѝ се придружи на Викторија во уживањето во повеќе храна на палубата додека уживаа на сонцето.

