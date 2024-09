Тој е постар од неа 42 години! Може да му биде внука, но сопруга! – Тврди дека поради ова е со него!

0 SHARES Сподели Твитни

Многу корисници на TikTok се шокирани што толку млада девојка е со маж кој е 42 години постар од неа. Сепак, тие тврдат дека меѓу нив навистина постои вистинска љубов!Оваа приказна е доказ дека љубовта не познава граници ниту во однос на годините. И додека општеството често се сомнева и суди за разликата во годините, сметајќи дека мотивацијата е материјална, овој пар тврди дека чувствата се она што навистина е важно.Разликата меѓу нив е 42 годиниИ покрај големата разлика во години, која е 42 години, нивната љубов постојано е видлива на TikTok, каде и двајцата отворено покажуваат колку се сакаат. @dave_jackie2818 42 year’s age gap, married for 6 year’s #42yearsagegap #agegaprelationship #filamcouple🇵🇭🇺🇲 #jackieanddave #philippines🇵🇭tiktok #agegapcouple #husbandandwife ♬ som original – ciel На една од снимките таа изјави дека е неверојатно среќна што го има покрај себе, иако многумина се сомневаат во нивната љубов. Во брак се 6 годиниНивната посветеност еден кон друг е видлива во секое видео што го објавуваат. И додека многу негативни коментари продолжуваат да се слеваат, има и такви кои ги поддржуваат, верувајќи дека љубовта не избира или е ограничена со бројот на години, туку едноставно се случува. @dave_jackie2818 Let me know if you see this vedio #agegapcouple #42yearsagegap #agegaprelationship #filamcouple🇵🇭🇺🇲 #jackieanddave #husbandandwife ♬ original sound – Dave and Jackie Џеки истакна дека му е благодарна на Дејв за грижата и вниманието што и го посветува бидејќи тоа е нешто што никогаш нема да го има со друг маж . И покрај сите критики, таа продолжува да ја покажува и докажува својата љубов, негирајќи ги сите тврдења кои се против нејзините вистински чувства.

