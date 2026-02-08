Трамп во среда се среќава со Нетанјаху, ќе разговараат за Иран

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и американскиот претседател Доналд Трамп во среда ќе се сретнат во Вашингтон за да разговараат за ситуацијата во Иран и преговорите што Вашингтон ги води со Техеран.

„Премиерот верува дека сите преговори мора да вклучуваат ограничување на балистичките ракети и прекин на поддршката за иранската оска“, објави кабинетот на Нетанјаху.

САД и Иран вчера одржаа индиректни разговори во Оман со акцент на нуклеарната програма на Техеран.

Трамп вчера соопшти дека САД имале „многу добри“ разговори со Иран и појасни дека се планирани повеќе разговори на почетокот на следната недела.

САД на средбата во Оман беа претставени од специјалниот претставник на Трамп за Блискиот Исток, Стив Виткоф, и Џаред Кушнер, зетот на Трамп.

Американскиот претседател постојано се закануваше дека ќе употреби сила за да го принуди Иран да постигне договор за својата нуклеарна програма, откако претходно испрати носач на авиони и други воени бродови во регионот, во услови на брутално задушување на протестите низ целата земја од страна на Техеран, во кои загинаа илјадници луѓе, а десетици илјади беа приведени.