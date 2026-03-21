Трамп ги нарече сојузниците на НАТО кукавици: Се жалат на цените на нафтата, но не сакаат да помогнат

Претседателот на Соединетите Американски Држави (САД) Доналд Трамп остро ги нападна сојузниците на НАТО поради нивниот недостаток на поддршка за војната меѓу САД и Израел против Иран, нарекувајќи ги кукавици.

Трамп рече дека НАТО без САД е „хартиен тигар“.

„Тие не сакаа да се приклучат на борбата за запирање на нуклеарно вооружен Иран. Сега кога битката е воено добиена, со многу мала опасност за нив, тие се жалат на високите цени на нафтата што се принудени да ги плаќаат, но не сакаат да помогнат во отворањето на Ормутскиот теснец, едноставен воен маневар што е единствената причина за високите цени на нафтата. Толку лесно им е да го направат тоа, со толку мал ризик“, напиша Трамп на социјалните мрежи.

Тој заврши пишувајќи „Кукавици, ќе се сетиме“.

Вчера, за време на состанокот со премиерот на Јапонија во Овалната соба, Трамп го критикуваше НАТО. Тој истакна дека Јапонија „навистина презема одговорност“ во врска со ситуацијата во Иран, за разлика од НАТО алијансата.

