Трамп ги отстранува портретите на Обама и Буш од истакнати места во Белата куќа

Американскиот претседател Доналд Трамп наредил портретите на неговите претходници Барак Обама и Џорџ Буш да бидат отстранети од местата достапни за посетителите на Белата куќа, објави CNN повикувајќи се на извори.

Според наведеното, портретот на Обама, кој бил изложен на влезот во зградата, бил преместен на врвот од големото скалиште што води кон приватната резиденција на претседателот. Тој дел од Белата куќа е затворен за јавноста и достапен само за претседателското семејство, припадниците на Тајната служба и ограничен круг на персонал. На сличен начин биле преместени и портретите на Џорџ Х. В. Буш и Џорџ В. Буш.

CNN забележува дека овој потег ги одразува долгогодишните тензии помеѓу Трамп и Обама. Сегашниот претседател неодамна го обвини Обама за предавство, тврдејќи дека неговата администрација „измислила“ разузнавачки податоци за руското мешање во американските избори. Во текстот се додава и дека Трамп има долгогодишни несогласувања со семејството Буш; иако Џорџ В. Буш и неговата сопруга присуствувале на инаугурацијата на Трамп, подоцна не учествувале во официјални настани.

Соговорниците на CNN наведуваат дека Трамп лично ги надгледува сите измени во ентериерот на Белата куќа, вклучувајќи и ситни детали. Местото во Големото фоаје, каде претходно бил портретот на Обама, сега го зазема слика што го прикажува обидот за атентат врз Трамп за време на предизборен митинг во Батлер, Пенсилванија.

Според протоколот на Белата куќа, портретите на неодамнешните претседатели обично се поставуваат на истакнати места близу влезот за да можат гостите и туристите да ги видат за време на официјални настани.