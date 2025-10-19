Трамп го праша Зеленски што мисли за поврзување на Русија и Алјаска преку тунел: Киселата насмевка кажуваше повеќе од зборовите

0 SHARES Сподели Твитни

Откако руските претставници предложија Белата куќа да размисли за поврзување на Русија и Алјаска преку тунел, Доналд Трамп исто така зборуваше за оваа тема за време на разговорот со Зеленски.Предлогот беше даден во Белата куќа во петокот, кога американскиот претседател се сретна со Володимир Зеленски, неговиот украински колега, откако идејата беше изнесена на социјалните мрежи еден ден претходно од специјалниот претставник на рускиот претседател, Кирил Дмитриев.„Тунел од Русија до Алјаска… тоа е интересно. Ќе морам да размислам за тоа“, рече Трамп.

Сепак, во тој момент, Трамп се сврте кон Зеленски и го праша што мисли за оваа идеја.„Не сум задоволен од ова“, одговори Зеленски.

😂🇺🇸 Trump, fidèle à lui-même, n’a pas pu s’en empêcher :en pleine discussion avec Zelensky, il lui balance une question lunaire —« Alors Volodymyr, que penses-tu du tunnel Russie–Alaska ? »Un troll diplomatique signé Donald. pic.twitter.com/j9kbH6wpdE— Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) October 17, 2025

Кирил Дмитриев, специјалниот претставник на Кремљ за меѓународна економска соработка, роден во Украина и раководител на рускиот суверен фонд за богатство RDIF, во четвртокот на социјалните мрежи ги објави своите предлози за железничка и товарна врска вредна осум милијарди долари под Беринговиот теснец, што би го поврзала рускиот регион Чукотка со Алјаска.Дмитриев предложи Илон Маск, раководител на компанијата „Боринг“ и извршен директор на „СпејсИкс“, да ги предводи овие планови.„Илон Маск, замисли ги поврзуваш САД и Русија, Америка и Евроазија со тунел „Путин-Трамп“, врска што би симболизирала единство. Трошоците се над 65 милијарди долари, но технологијата на „Боринг компани“ (еп. а. на сопственикот Илон Маск) би можела да го намали тоа на помалку од 8 милијарди долари. Ајде да ја изградиме иднината заедно“, рече Дмитриев.



Пронајдете не на следниве мрежи: