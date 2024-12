Трамп и Маск танцуваат на познатиот хит! Прославата на Денот на благодарноста собра многу личности: Сите зборуваат за потегот на лидерот на САД! (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Новоизбраниот претседател на САД, Доналд Трамп, го прослави националниот празник Денот на благодарноста во неговиот приватен клуб Мар-а-Лаго во Флорида, каде што, меѓу другото, беше придружуван од милијардерот Илон Маск.Секако, на прославата се приклучија и сопругата на Трамп, Меланија и нивниот син Барон.Во еден момент беше пуштена хит песната „YMCA“, на која заедно танцуваа Трамп и Маск, како и останатите гости.

President Donald J Trump dancing last night at Mar-a-Lago with Elon Musk for Thanksgiving! pic.twitter.com/0fD9soBo38— George X🇺🇸 (@georgex08939939) November 30, 2024

Меѓу гостите биле и познат актерНеименуван извор открил за „Page Six“ дека на забавата бил и холивудскиот актер Силвестер Сталоне.– Сталоне дојде околу 20 часот. Семејството Трамп пристигнало околу 18:45 часот, а заминаа во 21:15 часот. На вечерата имаше 300 луѓе и сè беше отворено за членовите на клубот и нивните гости – објаснил изворот.Раскошна вечера– Тоа беше раскошно бифе со мисирка и сите други додатоци, апсолутно сè што можете да замислите. Масите беа украсени со аранжмани на есенски бои – опиша изворот на „PageSix“.Трамп наводно ги забавувал другите за време на вечерата преземајќи ја улогата на диџеј.Инаку, цената на билетот за оваа свечена манифестација беше 350 долари.

Пронајдете не на следниве мрежи: