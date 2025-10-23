Трамп со санкции ги погоди двете најголеми руски нафтени компании

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп воведе санкции врз две од најголемите руски нафтени компании.„Роснефт“ и „Лукоил“, како и десетици нивни подружници, беа погодени од новите ограничувања.Министерот за финансии Скот Бесент изјави дека ова се должи на „недостатокот на сериозна посветеност на Русија кон мировниот процес за завршување на војната во Украина“.Тој додаде: „Со оглед на одбивањето на претседателот Путин да ја заврши оваа бесмислена војна, Министерството за финансии воведува санкции врз двете најголеми нафтени компании во Русија кои ја финансираат воената машина на Кремљ“.„Ги охрабруваме нашите сојузници да ни се придружат и да се придржуваат кон овие санкции.“Овој потег означува значајна промена во Вашингтон, кој осцилираше помеѓу притисок врз Москва и водење попомирувачки пристап.САД долго време изразуваа загриженост кај земјите што купуваат руска нафта, претходно воведувајќи санкции врз Индија за оваа акција, а исто така постојано ги критикуваа и европските земји.

