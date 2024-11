Трамп Џуниор по одлуката на Бајден: Воената индустрија на САД сака Трета светска војна, тие не се грижат за човечките животи

Американскиот воено-индустриски комплекс се обидува да започне Трета светска војна пред да дојде неговиот татко на власт, објави Доналд Трамп Јуниор.

Се чини дека воено индустрискиот комплекс сака да започне Трета светска војна пред татко ми да постигне мир и да спаси животи. Тие треба да обезбедат трилиони долари приход. Животите на луѓето? Не им е грижа! Имбецили!, напиша Доналд Трамп на мрежата Х.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 17, 2024