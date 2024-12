Трета ноќ немири во Грузија! Демонстранти предизвикаа пожар во собраниската зграда: Нов конфликт со полицијата (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Краткотраен пожар, за кој се претпоставува дека е предизвикан од петарди, избувна вечКраткотраен пожар, за кој се претпоставува дека е предизвикан од петарди, избувна вечерва во зградата на Парламентот на Грузија, кој со петарди го фрлија демонстранти, поддржувачи на опозицијата, јавува дописникот на РИА Новости.Пожарот на прозорецот на зградата на парламентот наиде на бурно одобрување од толпата демонстранти, но набрзо беше изгаснат.Чад почна да излегува од вториот прозорец на зградата, каде што демонстрантите пукаа со огномет.x01 AP Zurab Tsertsvadze.jpgерва во зградата на Парламентот на Грузија, кој со петарди го фрлија демонстранти, поддржувачи на опозицијата, јавува дописникот на РИА Новости.Пожарот на прозорецот на зградата на парламентот наиде на бурно одобрување од толпата демонстранти, но набрзо беше изгаснат.Чад почна да излегува од вториот прозорец на зградата, каде што демонстрантите пукаа со огномет.Учесниците на протестот запалија и оган пред Собранието.Поддржувачите на опозицијата вчера го исполнија плоштадот пред Собранието и околината на улицата Руставели.Споредната улица и влезот во зградата од задната страна се блокирани од безбедносните сили.

🚨🇬🇪The Parliament building in Tbilisi is on fire after clashes between protesters and police. Despite recent raids, more people continue to join the protests.#Tbilisi #Georgia #GeorgiaProtests #TbilisiProtests https://t.co/REUbEa8mwF pic.twitter.com/X8DkvjZBTq— GlobalSpotlight (@GlobalSpotlite) November 30, 2024

Некои од учесниците на протестот фрлаа и петарди кон единиците на специјалните сили, а со пиротехнички средства беше пукано и во внатрешниот двор на парламентот.Протестот на опозицијата започна во четвртокот, откако грузискиот премиер Иракли Кобахиџе ја објави одлуката да го прекине разгледувањето на прашањето за почеток на преговори за членство на земјата во ЕУ до 2028 година. Парламентарните избори во Грузија се одржаа на 26 октомври.

🚨🇬🇪Mass protests continue in Tbilisi, Georgia, with crowds gathering near the parliament and in other cities like Batumi, Zugdidi, and Kutaisi. The unrest is sparked by the government’s decision to cancel talks with the EU.#Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/SSz5iMC21n— GlobalSpotlight (@GlobalSpotlite) November 30, 2024

Според податоците на Централната изборна комисија (ЦИК), владејачката партија Грузиски сон освоила 53,93 отсто од гласовите.Во парламентот влегоа и четири опозициски партии со вкупно 37,78 проценти.

#Tbilisi Now: Barricades have been erected to block riot police and special forces from coming from Liberty Square pic.twitter.com/aA4Lz9d0eQ— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) November 30, 2024

Претставниците на опозицијата изјавија дека не ги признаваат податоците на ЦИК. Претседателката на Грузија, Саломе Зурабишвили повика на протести поради изборните резултати.

