Трикови со кои подочниците стануваат минато: Можеби е доволно да се промени САМО ЕДНО НЕШТО

Ако темните кругови под очите не се предизвикани од недостаток на сон или алергии, вишок течност или некој друг проблем од органско потекло, постојат неколку едноставни трикови како да се ослободите од нив или да ги ублажите.

Козметичарите и дерматолозите предлагаат да се справите со темните кругови така што ќе ги промените навиките или ќе почнете да користите производи кои ќе ги ублажат.

Креми кои ги бришат темните дамки

Кремите кои содржат хидрохинон или којаична киселина може да ги осветлат темните кругови околу очите, така што круговите под очите речиси ќе избледат. Сојузници во борбата против темните кругови се и кофеинските креми кои ги стеснуваат крвните садови.

Променете ја положбата за спиење

Спиењето на колковите и стомакот поради дејството на гравитацијата предизвикува таложење на течност под очите и доведува до формирање на темни кругови.

Ако пределот под очите на страната каде што спиете е поголем, тоа докажува дека причината е спиењето на таа страна. Обидете се да ја промените положбата за спиење, обидете се да спиете на грб и ставете малку поголема перница под вашата глава.

