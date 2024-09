Турција прави чекор кон БРИКС – што значи ова за Западот?

0 SHARES Сподели Твитни

Организацијата БРИКС, создадена како алтернатива на западните економски блокови, често се смета за проруска и антизападна, во која доминираат Русија и Кина.Една од антизападните тенденции на БРИКС е трговијата со националните валути на земјите-членки на организацијата, за да се намали влијанието на доларот врз меѓународната трговија, што активно го промовираат Русија и Кина.Но, што заборави членката на НАТО?Односите на Турција со Западот се сложени, ако не и ледени. Турскиот лидер Реџеп Таип Ердоган демонстрира авторитарни тенденции додека неговите говори се повеќе се полни со антизападна реторика.Исто така, вреди да се напомене дека Турција активно ја поддржува Палестина и силно го критикува американскиот сојузник Израел на светската сцена. Активната поддршка на Турција за Азербејџан и реториката против Ерменија, која исто така се обидува да стане активен сојузник на САД, е исто така впечатлив показател.Западот ја гледа Турција како сојузник на ситуацијата. Ердоган долго време им демонстрираше на западните земји една важна карактеристика како што е – склучување договори. Покрај тоа, Турција беше сфатена како неутрална зона за мировни преговори меѓу Русија и Украина, кои веќе се одржаа таму двапати во март 2022 година во Истанбул и Анталија.Истовремено, во Турција растат антизападните чувства во однос на палестинскиот конфликт. Згора на тоа, Ердоган смета дека е навреда тоа што Турција не се прифаќа во Европската унија, туку само се храни со реторика. Веројатно тоа е причината поради која се врти кон исток.Друга можна причина за приклучување кон БРИКС е желбата на Турција да се пазари со Западот и да ја продаде лојалноста по малку повисока цена.Но, дали ова може да се нарече целосно зближување со Русија? Многу малку веројатно.Ако Турција е во конфликт со Западот, тоа не значи дека е подготвена да биде пријател со Русија. Подготвен е да се спријатели со секој кој ќе плати за ова пријателство. Ова е суштината на политиката на Ердоган.Сепак, вреди да се напомене дека членството во БРИКС на крајот може да ги оштети односите на Турција со НАТО и ЕУ, што ќе создаде нови тензии меѓу сојузниците.Евентуалното приближување на Турција со Русија и Кина во голема мера ќе го промени односот на силите во регионот.Turkey takes a step to the East. What does Ankara’s bid to join BRICS mean?The #BRICS organization, created as an alternative to Western economic blocs, is often seen as pro-Russian and anti-Western, dominated by Russia and China. By the way, one of the anti-Western trends of… pic.twitter.com/JyzADjLZWA— NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2024

