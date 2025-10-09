Уапсени се две лица по големата тепачка во Дукат

Вечерва пред угостителскиот објект Дукат во Скопје избила голема тепачка, објави 4NEWS.mk

Од Министерството за внатрешни работи (МВР) за 4NEWS информираат дека две лица се уапсени.

„Вечерва во 20:00 часот во СВР Скопје е пријавено нарушување на јавниот ред и мир пред угостителски објект на ул. Митрополит Теодосиј Гологанов, при што од страна на полициски службеници од СВР Скопје лишени од слобода се две лица“, соопшти МВР.

Засега нема дополнителни информации за повредени лица.

