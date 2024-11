Убил 8 жени пред и 2 жени по неа – само таа преживеала: Серискиот убиец го мачеле 26 часа, му кажала нешто што го спасило, а тој е осуден на смрт (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Во 1984 година, Лиза Меквеј решила да се самоубие. По неколку години сексуално злоставување од страна на момчето на нејзината баба, тинејџерка од Флорида планирала да се самоубие, па дури и напишала проштално писмо. Но, тогаш ја киднапирал сериски убиец.Овој застрашувачки пресврт во приказната на Лиза Меквеј ја натера да посака да живее. Со пиштол притиснат на слепоочницата, Меквеј решила да направи се што е потребно за да се извлече од страшната ситуација што ја снашла жива.Она што се случило во следните 26 часа не само што и’ го спасило животот на Лиза Меквеј, туку и довело до егзекуција на нејзиниот киднапер.Киднапирана на враќање од работаЛиза Меквеј се возела со својот велосипед дома по двојна смена во барот каде што работела на 3 ноември 1984 година. Исцрпената 17-годишна девојка поминала покрај црква околу 02:00 часот кога некој ја грабнал одзади и ја соборил од велосипедот. Почнала да вреска колку што може погласно – се додека нејзиниот напаѓач не ѝ притиснал пиштол во главата и рекол: „Ќути или ќе ти го дупнам мозокот“.Не беше првпат некој да се заканува дека ќе убие тинејџерка. Меквеј, која живеела со баба и’ бидејќи нејзината мајка зависничка од дрога не можела да се грижи за неа, имала три години кога момчето на баба и’ ја малтретирало и и’ се заканувало со пиштол.Лиза, сфаќајќи дека повеќе не сака да умре, во страв му рекла на напаѓачот: „Ќе направам што сакаш. Само не ме убивај“.Киднаперот ја врзал, и ги врзал очите и ја ставил во својот автомобил. Тогаш сфатила дека мора да направи сè и да внимава на секој детаљ околу неа за да си го спаси животот.„Криминалните шоуа ми го спасија животот“„Гледав многу крими шоуа. Би се изненадиле од вештините за преживување што ги имате кога сте во таа позиција“, рекла таа еднаш.Прво обрнала внимание на типот на автомобил во кој ја превезувал нејзиниот киднапер, потоа ги изброила минутите што поминале, сфатила дека возат на север и го броела секој чекор што ќе го направи додека киднаперот ја одвел во неговиот стан во Тампа.Во текот на следните 26 часа, нејзиниот киднапер Боби постојано ја силувал, мачел и малтретирал. Била сигурна дека ќе умре во секој момент.Инаку, пред да ја киднапира, Боби Џо Лонг веќе убил осум жени. Уби уште двајца откако ја пушти Лиза да си оди. Покрај тоа, Лонг извршил повеќе од 50 силувања и ја започнал својата крвава треска во раните 80-ти, користејќи доверливи реклами за да најде жртви. Откако силувал десетици жени, Лонг почнал да ги убива во 1984 година.Во ноември 1984 година, Лонг ја киднапираше Лиза Меквеј, не знаејќи дека си напишал смртна казна.

Оставила отпечатоци на полицијата, киднаперот ја донел домаДодека била заробена во станот на убиецот, седумнаесетгодишната девојка со врзани очи слушнала за нејзиното исчезнување на вестите. Убедена дека Лонг ќе ја убие, Лиза решила да остави отпечатоци на што повеќе места во неговиот стан за да може полицијата еден ден да ги искористи доказите за да го фати нејзиниот убиец.Во меѓувреме, таа измислуваше приказни со надеж дека ќе предизвика трошка сожалување и милост од Лонг, серискиот убиец и киднапер. Излажала дека татко и’ е болен и дека таа е негова единствена негувателка. Конечно, по повеќе од еден ден мачење, Лонг ја влечел Лиза Меквеј назад во неговиот автомобил, велејќи ѝ дека ќе ја одведе дома. Ја донел на бензинска пумпа и ја оставил таму околу 4 часот и 30 минути наутро.Тој и’ рекол да почека пет минути пред да го извади превезот за да може да избега.„Кажи му на татко ти дека тој е причината што не те убив“, рече тој.Лиза истрчала кај баба и’, а кога стигнала, момчето на баба и почнало да ја тепа и да ја обвинува дека лаже.Нејзината баба и’ рекла на полицијата дека Лиза го измислила киднапирањето. Но, за среќа, полицијата инсистирала на истрага. Лиза сакала да се увери дека полицијата го фатила Лонг, па се понудила да им помогне. Таа сподели сè што се сеќаваше за нејзиниот напад, па дури беше прашана дали би сакала да биде хипнотизирана за повторно да ги оживее спомените. Бидејќи момчето на нејзината баба одбило да и’ даде дозвола, Лиза решила да го пријави злоставувањето во полиција, по што тој бил уапсен.Таа сакаше да се увери дека истото ќе му се случи и на Боби Џо Лонг.Откако накратко го почувствувала лицето на нејзиниот напаѓач и низ малиот простор под превезот, таа успешно го идентификувала Лонг меѓу фотографиите на осомничените. На крајот, приказната на Лиза Меквеј ја навела полицијата веднаш до Лонг.Таа можеше да се сети на движењата на автомобилот за време на киднапирањето и само 12 дена подоцна полицијата го фати Боби Џо Лонг. За жал, серискиот убиец убил уште две девојки пред да биде уапсен.Таа седела во првиот ред и ја гледала егзекуцијатаСледната година, Лонг беше прогласен за виновен за убиство од прв степен и осуден на смрт. На крајот признал дека извршил 10 убиства. Што се однесува до храбрата Лиза Меквеј, нејзиниот живот набрзо се промени на подобро.Таа се вселила кај тетка и’ и вујко и работела на различни работи сè додека не се запишала на Полициската академија во 2004 година. Таа подоцна се приклучи на Канцеларијата на шерифот на округот Хилсборо – истиот оддел што го уапси нејзиниот киднапер – и почна да се специјализира за сексуални злосторства.Во 2019 година, државата Флорида го погуби Боби Џо Лонг. Лиза Меквеј Ноланд не само што беше сведок на егзекуцијата, туку седеше во првиот ред, облечена во кошула на која пишуваше „Долго…доцна“, со желба да биде првата личност што ја видела пред егзекуцијата.Пред две години според нејзината приказна е снимен филмот „Believe Me: The Abduction of Lisa McVey“.

