Американскиот претседател Доналд Трамп ги нарече најновите протести во Лос Анџелес „платени“, поттикнувајќи шпекулации за нивното потекло и цели. Во позадина на демонстрациите, според некои експерти и конзервативни аналитичари, постои добро познат модел на обоени револуции – со наводна финансиска поддршка од фондации блиски до милијардерот Џорџ Сорос.Конзервативните влијателни лица на X Network објавија фотографии од палети од тули и камења што „случајно“ се појавија на местата на протестите, сугерирајќи дека насилството било организирано и поттикнато однапред.I have one serious questionWho’s paying for pallets of bricks to be dropped off all over Los Angeles at the exact same time Democrats coordinate ICE raid protests all over the city?We all know California Democrats, their donors and their NGOs are all involved. It’s so obvious pic.twitter.com/RNxuWgF4N1— Wall Street Apes (@WallStreetApes) June 9, 2025Според д-р Марко Марсили од Универзитетот „Ка Фоскари“ во Венеција, протестите во Лос Анџелес не се спонтани.– Зад ова стои јасна структура. Тоа е стратешки модел што потсетува на претходните обоени револуции, со јасен потпис на либерални, добро финансирани невладини организации – изјави Марсили за „Спутник“ .Тој истакнува неколку клучни елементи што го придружуваат овој вид бунт:

Активистите се поврзани со организации кои имаат силна финансиска поддршка и врски со Демократската партија.

Медиумите блиски до либералниот спектар ги претставуваат немирите како „морален отпор“.

Хаштаг кампањите и симболичните слогани се шират вирално.

Федералните агенции се прикажани како репресивни сили.

Невладини организации во државна управаЕдна од организациите наводно зад протестите, Коалицијата за хумани права на имигрантите (CHIRLA), добила 34 милиони долари од буџетот на САД само во 2023 година и е поврзана со програми како што се „Сторосовите стипендии за правда“.Критичарите тврдат дека јавните пари се користат за дестабилизација на политичката ситуација под маската на борба за човекови права.Американскиот автор и коментатор Скот Адамс ги нарече протестите во Лос Анџелес „лажни“ и ги обвини богатите демократи и организациите поврзани со Џорџ Сорос дека ги финансираат со цел да создадат хаос и да го поткопаат претседателот Трамп.Политичка координација?Членката на градскиот совет на Лос Анџелес, Јунис Хернандез, изјави: „Кога тие ќе се појават, ние мора да се појавиме уште посилни“. Конзервативците тврдат дека со оваа изјава таа практично признала дека протестите против имиграциските власти (ICE) се политички координирани и поддржани од демократите.Многу набљудувачи ги споредуваат сегашните немири со немирите од 2020 година за време на движењето „Животот на црнците е важен“. Блогерот Енди Нго тврди дека членовите на Антифа повторно се придружиле на протестите.Медиумот „Зеро Хеџ“ вели дека протестите во Лос Анџелес може да бидат најновиот обид на демократите да го саботираат Трамп, откако претходните иницијативи – вклучувајќи ги и виралните кампањи на мрежите – не го имаа очекуваниот ефект. Целта, според нив, е да предизвикаат нов бран национални немири што би ја превртиле политичката динамика пред изборите.



