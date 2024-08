Украина го изврши најголемиот напад со беспилотни летала досега во Москва

0 SHARES Сподели Твитни

Украина изврши еден од најголемите напади со беспилотни летала врз Москва, а руските единици за воздушна одбрана уништија најмалку десет беспилотни летала, изјави утринава градоначалникот на Подолск, 38 километри јужно од главниот град на Русија.„Системите за противвоздушна одбрана продолжуваат да одбиваат напади од непријателски авиони. Некои од нив беа уништени над Подолск. Ова е еден од најголемите обиди за напад на Москва со беспилотни летала. Сè уште ја следиме ситуацијата“, напиша градоначалникот Сергеј Собјанин на Телеграм.Сликите од нападот се шират на социјалните мрежи, пишува france24.Според првичните информации нема повредени лица и не е забележана штета, додаде Собјанин. Украина во последниве месеци постојано испрати еден или два дрона кон Москва, но без да предизвика значителна штета.The Mayor of Moscow Sergei Sobyanin says that Russian air defenses have shot down 10 UAVs tonight. He says this is one of the largest UAV attacks on Moscow. https://t.co/Fk4PJ3ru7yhttps://t.co/D1btneEetghttps://t.co/B9Lzrn2hWJhttps://t.co/b768uROrm3https://t.co/BKMIfnmCqo pic.twitter.com/hkY84VoGpI— Rob Lee (@RALee85) August 21, 2024Сепак, се чини дека последниот напад е поголем од оној во мај минатата година, кога беа уништени најмалку осум беспилотни летала над главниот град, што го поттикна рускиот претседател Владимир Путин да рече дека Киев се обидува да ја испровоцира и исплаши Русија.Руските власти ретко даваат целосни детали за нападите, главно известувајќи само за уништени беспилотни летала од нивните единици за воздушна одбрана. Исто така, Русија и Украина ретко го откриваат целосниот обем на штетата што се јавува како резултат на меѓусебните напади, освен кога е оштетена станбена или цивилна инфраструктура или кога е убиен цивил.Споменатиот напад врз Москва е дел од поширокиот напад со беспилотни летала од Украина, забележаа руските официјални лица, бидејќи системот за воздушна одбрана пресретна 18 беспилотни летала над регионот Брјанск во југозападна Русија и неколку други над други региони. Но, и таму не е забележана штета.Во последните месеци Киев ги засили воздушните напади на руска територија, но инсистира дека тоа го прави за да ја уништи клучната инфраструктура потребна за воени операции. Тие наведуваат и дека нивните напади се одговор на тековните руски напади на украинска територија.Ukraine 🇺🇦 has launched a massive kamikaze drone attack tonight on multiple locations in Russia, including Moscow, Rostov, Bryansk, and Belgorod pic.twitter.com/KxYh0NBliL— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 21, 2024

