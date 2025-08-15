Украина насилно нападна руско пристаниште на денот на средбата на Трамп и Путин

0 SHARES Сподели Твитни

Украинската војска објави дека извршила успешен напад врз руското пристаниште Оља, кое се наоѓа во регионот Астрахан, во јужна Русија.Овој напад се случи во четврток навечер и предизвика значителна штета, погодувајќи брод што превезувал важна воена опрема.Според официјалните изјави од владата во Киев, бродот што бил погоден превезувал делови за беспилотни летала и муниција, кои доаѓале од Иран.Оваа пратка беше дел од залихите што Русија ги користеше за поддршка на своите воени операции во различни конфликтни региони.Украинската војска го нагласува стратешкото значење на пристаништето Оља, опишувајќи го како клучен логистички центар за пренос и дистрибуција на воена опрема.Нападот врз ова пристаниште има за цел да го оштети воениот синџир на снабдување на Русија и да ги ограничи нејзините оперативни капацитети на терен.Овој напад е дел од пошироките напори на Украина да ја нападне воената и логистичката инфраструктура на Русија, во обид да ја промени динамиката на конфликтот и да спречи продлабочување на агресијата.

