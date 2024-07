Украинец во цивилна облека успева да ја уништи руската ракета – ја погодува со MANPADS

0 SHARES Сподели Твитни

Ново аматерско видео покажува како украински ловец испука проектил од мобилниот систем за противвоздушна одбрана познат како MANPADS – успевајќи да собори руски проектил кој доаѓа на патот.Краткото видео споделено на сите платформи на социјалните мрежи го објави и Антон Герашченко, поранешен советник на украинскиот министер за внатрешни работи, на кој се гледа како украински војник облечен во цивилно пука со граната од планинска област.Се слушаат некои гласови кои слават, бидејќи се чини дека истрелувањето на проектилот се покажува успешно бидејќи ја погодува руската ракета, пренесува Телеграфи.Не е познато кога и каде е снимено видеото, а Newsweek не може самостојно да ја потврди автентичноста на видеото.Украинците добија десетици различни видови MANPADS, кои се покажаа како многу ефикасно оружје против руските сили – вклучувајќи го американскиот Stinger и британскиот StarStrek.Инаку, САД на Украинците им донираа над 2.000 ракети Стингер – така барем пишува во документите на Пентагон.Ukrainian Defender from the anti-aircraft artillery regiment shoots down a Russian cruise missile from MANPADS. He’s not in uniform.The emotions of our Defenders when they succeed are incredible.Glory! pic.twitter.com/whTE2wE6FG— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 14, 2024

