Украинските служби во живо го гледале убиството на Генералот на Путин! Детали за ликвидацијата во Москва, еве кои се организаторите во моментот на експлозијата (ВОЗНЕМИРУВАЧКО ВИДЕО)

Откриени се нови детали за убиството на генералот на Путин, Игор Кирилов, кој вчера беше кренат во воздух на влезот од неговата станбена зграда во Москва, заедно со неговиот помошник.Шефот на руските сили за радијација, хемиска и биолошка одбрана беше кренат во воздух во 6:12 часот, наводно, следен од украинските служби преку пренос во живо.Недолго по ликвидацијата, извори од украинската служба за безбедност изјавија за Ројтерс и АФП дека Киев стои зад убиството на Игор Кирилов. Утрово руската ФСБ уапси осомничено младо момче кое Украинците го регрутирале да работи за нив.Според службите, уапсен е млад човек од Узбекистан, кој тврди дека му биле понудени 100.000 американски долари за да го погуби Кирилов. Наводно му било ветено дека ќе живее во земја на ЕУ.„Како резултат на оперативни и истражни мерки спроведени заедно со Министерството за внатрешни работи на Русија и Рускиот истражен комитет, ФСБ идентификуваше и приведе државјанин на Република Узбекистан, роден 1995 година, кој поставил експлозив од домашно производство – уред во близина на влезот на станбена зграда во Рјазански проспект во Москва“, се наведува во соопштението.Според извештаите, се верува дека осомничениот изнајмил автомобил, во кој поставил Wi-Fi камера за да го сними влезот во зградата на Игор Кирилов.„Осомничениот пристигнал во Москва по налог на украинските специјални служби, добил експлозивна направа со голема моќност и го ставил на електричен скутер, кој го паркирал во близина на влезот на зградата Кирилов. За да ја следи адресата на целта живеалиште, изнајмил возило, инсталирал видео камера Wi-Fi, од која снимката преку интернет била емитувана на организаторите на убиството во градот Днипро (Украина)“, се вели во соопштението.Според ФСБ, откако добиле видео сигнал дека Кирилов и неговиот помошник го напуштаат влезот, „далечински активирале импровизирана експлозивна направа“.

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online.

The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA

— KyivPost (@KyivPost) December 17, 2024