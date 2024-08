Украинците вршат масовен напад со беспилотни летала на руска територија, силни експлозии во воздушните бази

0 SHARES Сподели Твитни

Украинците тврдат дека синоќа извршиле масовен напад врз цели во Русија, додека Кремљ тврди дека успеал да уништи 117 беспилотни летала и четири проектили.Според руското Министерство за одбрана, противвоздушната одбрана соборила 37 беспилотни летала и четири проектили над регионот Курск, други 37 во Воронеж, 17 во Белгород, 11 во Нижни Новгород, девет во Волгоград, три во Брјанск, две во Ориол и една во Ростов.Потврдено е дека тоа е најголемиот напад со беспилотни летала што го извршиле Украинците на руска територија. А вториот по големина напад на таа територија се смета дека е извршен во мај.На различни руски Телеграмски канали се слушаат силни експлозии во селото Саваслејка во регионот Нижни, каде што се наоѓа воздухопловна база на околу 650 километри од границата со Украина.Во базата Саваслејка се стационирани руски воени авиони, вклучувајќи авиони МиГ-31К и ракети Кинжал со кои Русија речиси секојдневно ја напаѓа Украина.Експлозии беа пријавени и во Борисоглебск, регионот Воронеж, каде што се наоѓа уште една руска воздушна база. Глеб Никитин, гувернерот на регионот Нижни Новгород, како и гувернерот на Воронеж, Александр Гусев, ги потврдија нападите со беспилотни летала во руските региони.Voronezh region, Russia ❗ It’s loud 🔊💥 over the area tonight. There is panic ‘bl@yt’, but not quite full mode ‘Jeeebaaat’ yet. pic.twitter.com/pWbQRB3Oc6— LX (@LXSummer1) August 13, 2024Explosions continue into the night in Voronezh region and other regions of Russia as air defence has been working for hours. Military airfields and other sensitive facilities might be targeted. pic.twitter.com/6LYpiC3WHT— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 13, 2024Kursk Oblast ❗ Sleepless – loud 📣💥 tonight! Sounds of explosions against the background of sirens in Kursk. 🦉 pic.twitter.com/jt7N1iXYWP— LX (@LXSummer1) August 13, 2024Morning people 🇺🇦Several explosions as Ukrainian drones hit Savasleyka military airbase in Nizhny Novgorod. From this base MiG-31 jets take off striking Ukrainian cities using Kinzhal ballistic missiles. The drones flew over 700km through Russian Air Defence from Ukraine! pic.twitter.com/DUVfnODu2H— Shaun Pinner (@olddog100ua) August 14, 2024

Пронајдете не на следниве мрежи: