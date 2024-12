Украинците извршија жесток напад во регионот Ориол, погоден е огромен магацин за нафта – Ова се застрашувачки видеа од експлозијата (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Во текот на ноќта на 14 декември, украински беспилотни летала погодија складиште за нафта во рускиот град Ориол, предизвикувајќи голем пожар, јавуваат неколку руски Телеграмски канали. Експлозиите ги пријавиле жителите на градот околу полноќ по локално време, пишува ,,КН”.Андреј Кличков, гувернерот на Ориолската област, рано на 14 декември објави дека 11 беспилотни летала биле соборени над регионот и дека пожарот бил задржан во складиште за нафта и дека нема жртви.Видеата објавени на социјалните мрежи и снимени од локални жители покажуваат како дрон удира во резервоар и предизвикува експлозии во складиште за нафта во градот Ориол.Локалните жители тврдат дека за време на нападот се запалил најмалку еден тенк, пренесе АСТРА. Засега не е јасно кој објект за складирање нафта бил цел. Украинската војска сè уште не го коментирала наводниот напад. Не се знае колкава е штетата.

Overnight, Ukrainian drones attacked an oil refinery in Oryol, Russia.Russian sources claim that air defense shot down a total of 37 drones over Russia.#Ukraine️ #UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/L70GSAFYvK— Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) December 14, 2024

Како што продолжува целосната руска инвазија, Украина исто така продолжи да напаѓа руски цели долж руско-украинската граница за да го оштети синџирот на снабдување на руските сили.Во текот на ноќта на 11 декември, украинските сили го нападнаа нафтоводот „Дружба“ кај Брјанск и го запалија, соопшти Генералштабот на вооружените сили на Украина.

#russiaOnFire overnight on Dec. 14, 2024 Oryol oil depot https://t.co/ZWpzYl50c7— @Ukrainik (Sleepwalk No More)resurrected 🇨🇦🇺🇦 (@Morozenko698264) December 14, 2024

Регионот Ориол се наоѓа во западна Русија и се граничи со регионот Курск на југозапад, со регионот Брјанск на северозапад и со регионот Тула на исток.Во текот на изминатата година, украинските сили извршија серија напади со беспилотни летала со цел да ја оштетат руската нафтена индустрија, што е од клучно значење за одржување на воените напори на Москва, како и нејзиниот воен хардвер.



