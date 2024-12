Украинците извршија напад досега невиден во војната! Погледнете како успеаја да ја погодат целта, ова е неверојатно (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Главната управа за разузнавање на Украина (ГУР) објави дека поморскиот беспилотен беспилотен летало Magura V5 , опремен со ракетно оружје, успешно погодил воздушна цел за првпат во воената историја.Во соопштението, ГУР наведува дека дронот бил погоден од руски хеликоптер Ми-8 со проектил на 31 декември за време на конфликтот на Црното Море кај Кејп Тарханкут, западно од Крим.Украинското разузнавање тврди дека дронот користел ракети R-73 Sea Dragon во нападот.ГУР додаде дека уште еден руски хеликоптер бил ,,погоден од оган“ за време на битката, но успеал да се врати во својата база. Агенцијата објави и видео за кое вели дека го покажува моментот кога бил погоден хеликоптерот Ми-8.По долго време, Украина изврши ноќен напад на Крим на 31 декември.Михаил Развозаев, гувернер на Севастопол назначен од Русија, рече дека руските сили пресретнале четири воздушни цели и два поморски беспилотни летала за време на нападот.

Ukrainian Magura V5 drones reached another sensational milestone. For the first time an USV shot down an aerial vehicle. In this footage Russian choppers tried to intercept the UAV, but with R-73 „Sea Dragons“ missiles one chopper was shot down and another one damaged. The… pic.twitter.com/YVAPttVbwe— (((Tendar))) (@Tendar) December 31, 2024

Руското Министерство за одбрана соопшти дека системите за противвоздушна одбрана во текот на ноќта собориле вкупно 17 беспилотни летала над Крим.



