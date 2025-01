Украинците страшно ја нападнаа Русија! Изгоре руски магацин со муниција и дронови! Нептун уништи сè пред себе! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Во текот на ноќта, Украина нападна руски магацин со муниција и извидувачки дронови користејќи ракета Нептун од домашно производство, изјави извор од Службата за безбедност на Украина (СБУ).Според изворот, нападот кај селото Чалтир во руската Ростовска област го извршиле припадници на СБУ и на украинската морнарица.Првично, украинските беспилотни летала наводно ја „прегазиле“ руската противвоздушна одбрана, а набргу потоа ракета Нептун ја погодила локацијата, рече изворот.На снимката објавена на социјалните мрежи се гледа моментот на експлозијата во Ростовската област и висока колона чад се издигнува над населбата.Претходно, на 10 јануари, локалните власти и руските независни медиуми објавија дека украинските беспилотни летала нападнале неколку руски региони во текот на ноќта, предизвикувајќи големи пожари во регионите Ленинград и Ростов.Нептун е украинска противбродска ракета од домашно производство која се лансира од земја со максимален домет од 300 километри.Украинските сили, наводно, користеле ракети Нептун за да го уништат рускиот систем за воздушна одбрана С-400 Триумф на 14 септември и го потопиле рускиот црноморски брод „Москва“ во април 2022 година.На 25 декември, украински беспилотни летала со долг дострел нападнаа складиште за муниција на воениот полигон Кадамовски, изјави извор од СБУ за Киев Индипендент.

A Ukrainian long-range Neptune missile hit a military depot in the Rostov region. First, SSU drones overwhelmed Russian air defense. Then a long-range Neptune missile was launched at the Russian military facility. pic.twitter.com/evaQnl5jKd— ХАРКІВ_РУЛІТ (@KHARKIV_RULIT) January 11, 2025

Еден ден подоцна, украинскиот центар за стратешки комуникации (Стратком) објави дека украинските сили погодиле фабрика во Ростовската област која произведува цврсто гориво за балистички ракети.Украинските сили го нападнаа командното место на руската армија во Свитлодарск во областа Доњецк, освоена од Русија, објави на 10 јануари Генералштабот на вооружените сили на Украина.



