УРАГАН И СЕ ЗАКАНУВА НА ФЛОРИДА: Посилна тропска бура, наредена евакуација на брегот на Мексиканскиот Залив

Тропската бура Деби се очекува да достигне јачина на ураган вечерва кога ќе ја погоди американската сојузна држава Флорида, објави американскиот Национален центар за урагани (NHC).НХЦ претходно соопшти дека Деби ќе добие сила на ураганите во понеделник.

Outer bands of Tropical Storm Debby are moving through South Florida pic.twitter.com/BcP7F5uT9Y— James Spann (@spann) August 3, 2024

Гувернерот на Флорида Рон Десантис нареди распоредување на 3.000 членови на Националната гарда и нареди евакуација во делови од окрузите Паско Хернандо и Цитрус на брегот на Мексичкиот залив, објави Ројтерс.NHC рече дека Деби ќе стане ураган пред да падне на копно.

Tropical Storm Debby heads toward Florida with hurricane warnings in effect#Florida #Storm #Hurricane #UnitedStates pic.twitter.com/RYLbukM3ZI— News18 (@CNNnews18) August 4, 2024

Деби го напушти северниот брег на Куба во саботата навечер и се упати кон Флорида, а во некои области се очекуваат врнежи од 38 сантиметри на квадратен метар, соопшти NHS.

Tropical Storm #Debby is forecast to become a #hurricane as it approaches Florida’s Big Bend Region. Hurricane & Storm Surge Warnings have been issued. Considerable flash flooding is likely for portions of the southeastern U.S. More: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/fxwR3xevDf— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 3, 2024



