Уште еднаш ги покажа бујните гради, но и нешто друго…

И можеме да кажеме – честитки!Актерката Салма Хајек веќе некое време ужива во својот летен одмор и редовно ги известува своите следбеници за своите активности на социјалните мрежи.Така таа неодамна објави две фотографии во жолти бикини од Ибица, а втората фотографија привлече внимание.Покрај бујните гради кои секогаш се во преден план на сите нејзини фотографии на мрежите, таа овојпат ја покажа и другата страна – поубавата страна на нејзините години.Салма Хајек гордо ги покажа своите седи влакна и на многумина им стави до знаење дека го прифаќа природниот процес. Со ова, нема потреба да ги покривате сивите влакна, бидејќи тоа е суштината на убавината на стареењето. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

