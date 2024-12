Фатална тенисерка која ја сакаше Трамп! Се забавуваше со моќници и ги оставаше, па заведе 20 години помлад дечко

0 SHARES Сподели Твитни

Тениската убавица Габриела Сабатини (54) привлече големо внимание кога се појави на прошталниот турнир на нејзиниот колега Хуан Мартин дел Порто, за кој се шпекулираше дека е нејзин дечко.Шампионот се пензионираше во 1996 година, откако освои 27 титули во сингл и 14 титули во двојки. Последниот меч го одигра против Џенифер Капријати, за жал се соочи со пораз.Покрај богатата спортска кариера и убавина, приватниот живот на Габриела отсекогаш бил интересен за јавноста.Иако Сабатини се обиде да држи сè во тајност, различни информации за нејзината историја на состаноци и личен живот може да се најдат на интернет.Според извори, таа не е мажена, а пред неколку години се шпекулираше дека е во врска со 19 години помладиот колега, тенисерот Хуан Мартин дел Потро, кого штотуку дошла да го поддржи на прошталниот турнир. Фотографијата од двајцата на вечера, која Габриела ја објави на социјалните мрежи, тогаш беше потврда за љубовта, а потоа продолжија да споделуваат заеднички моменти на мрежите. – За повеќе вакви моменти, те гледам и многу те сакам – стои во описот на фотографијата. View this post on Instagram A post shared by Gabriela Sabatini (@sabatinigaby)Таа беше поврзана со разни познати мажи Поради тоа што има 54 години и се уште не е мажена, многу медиуми шпекулираа дека таа е лезбејка. Особено затоа што на социјалните мрежи споделила фотографии од одмор каде била со пријател Лујан Грисолија. Сепак, таа никогаш не се огласила за тоа. Без разлика што го носеше прекарот „femme fatale“ и бакнуваше бројни познати мажи, таа секогаш успеваше вешто да го сокрие својот приватен живот. Гледајќи ја нејзината историја на запознавање, таа беше романтично поврзана со Доналд Трамп во 1989 година, но раскина по еден месец. Таа тогаш беше во врска со Франк Ункелбах, германски бизнисмен, во 1989 година, но се разделија во 1990 година.Таа подоцна се забавуваше со Рики Мартин, порторикански музичар, почнувајќи во мај 1992 година и завршувајќи пет месеци подоцна во октомври 1992 година. Се веруваше дека се забавувала со аргентинската ТВ ѕвезда Лео Монтеро во 1992 година, иако тоа никогаш не беше потврдено. Се споменуваше и кратка врска со Мики Рурк, како и со принцот Алберт од Монако.

Пронајдете не на следниве мрежи: