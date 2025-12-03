Федерика Могерини пуштена на слобода

Белгиската полиција ги ослободи од притвор поранешната висока дипломатка на ЕУ, Федерика Могерини, и поранешниот шеф на Европската служба за надворешна акција, Стефан Санин, откако ги испраша во рамките на истрага за измама, објави во среда наутро Европското јавно обвинителство, пренесува Нова.рс.

Могерини, ректорот на Колеџот на Европа, Санино и член на персоналот на Колеџот на Европа беа приведени во вторник како дел од истрагата за тоа дали јавниот тендер спроведен од Европската служба за надворешни активности (ЕЕАС) во 2021-22 година за избор на високообразовна институција која ќе биде домаќин на Европската дипломатска академија бил наместен во корист на Колеџот на Европа.

„Обвиненијата се однесуваат на злоупотреба и корупција во јавните набавки, судир на интереси и прекршување на професионална тајна. Тие беа ослободени бидејќи не се смета дека претставуваат ризик од бегство“, се вели во соопштението на обвинителството.

Обвиненијата сè уште не се докажани, а Могерини, Санино и третото приведено лице се сметаат за невини сè додека судот не ја докаже нивната вина.