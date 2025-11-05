Филипче: Ќе има проширување на опозицискиот фронт, идеолошките политики на СДСМ остануваат исти

0 SHARES Сподели Твитни

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, денес изјави дека веќе најавил промени во раководството на партијата и во дел од нејзините политики. Сепак, тој нагласува дека идеолошките политики на СДСМ остануваат исти.

Тој најавува проширување на опозициската платформа на сите организации на граѓанското општество и политички актери.

„Верувам дека ние сме единствената политичка сила што може да се спротивстави и да се соочи со ВМРО-ДПМНЕ. Ни треба поширок, посилен и поорганизиран фронт. Ова е една од лекциите што ги научивме од локалните избори и сигурен сум дека ќе ја спроведеме во наредниот период“, рече Филипче на прес-конференција во седиштето на партијата.

Филипче објасни дека нема нови оставки од СДСМ и рече дека работи на комплетирање на целиот тим во однос на претходно понудените оставки.

„Ја разбирам негативната емоција. Верувам дека ова се должи на неисполнети очекувања во очите на изборите и ги разбирам луѓето. Верувам дека кога ќе се смират емоциите, ќе биде можно да се дебатира поразумно, пофер и поотворено бидејќи сите се потребни во партијата. Не сакам да брзам со процесот, но ќе информираме навреме“, рече лидерот на СДСМ.

Филипче додаде дека „за победата и поразот, одговорноста не е на една личност, туку секогаш е колективна“. Тој рече дека има општини каде што СДСМ имал добри резултати и зголемување на гласовите. За жал, рече дека има општини каде што не се случиле очекуваните резултати.

