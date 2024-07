Форбс ја прогласи хрватската плажа за најубава тајна плажа во Европа

0 SHARES Сподели Твитни

Прекрасната плажа Пасјача во најјужната хрватска општина Конавле Форбс ја прогласи за најубава тајна плажа во Европа.Оваа прекрасна плажа е ништо помалку од неверојатна. Секој кој некогаш ги поминал сите плажи на хрватското крајбрежје до Конавало, непосредно пред границата со Црна Гора, ќе знае дека целата оваа област има со што да се гордее. View this post on Instagram A post shared by Paulo Smrk (@paulosmrk)Сместена во малото село Поповиќи, Пасјача привлекува луѓе од целиот свет. Спуштањето до него може да биде напорно, со многу чекори по карактеристичните карпести излети на Конавало, но резултатот апсолутно вреди.Невозможно е да се одолее на морето што го облева Пасјач, азурно и кристално чисто. Поканувајќи ги сите околу него да скокнат веднаш, не е ни чудо што тој е вклучен во толку многу меѓународни наслови поради неговата прекрасна убавина. View this post on Instagram A post shared by Paulo Smrk (@paulosmrk)Возејќи по патиштата на Конавос, не би се посомневале ни дека таму се крие прекрасна плажа, благодарение на уникатната локација, таа е скриена длабоко под висока карпа. Оваа прекрасна плажа е комбинација од песок и чакал, што ја прави морската вода почиста.Затоа не е чудно што угледниот и престижен американски магазин Форбс објави дека Пасјача е прогласена за најубава скриена плажа во Европа во 2024 година според European Best Destinations.Конавле е повеќе од плажи. Познати по нивниот богат фолклор, земјоделско наследство, па дури и по тоа што се дом на аеродромот во Дубровник, тие секогаш вреди да се посетат.

